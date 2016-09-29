مسابقات قرآن فرصتی برای بروز استعدادهای جوان استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی بعدازظهر پنج شنبه در خلال دیدار عوامل اجرایی مسابقات قرآن و امور خیریه سمنان با نماینده ولی فقیه در استان، ضمن بیان اینکه این رقابت ها بزرگترین مسابقات قرآنی استان و در زمره بزرگترین رقابت های قرآنی کشور است، ابراز داشت: سه هزار نفر در مرحله شهرستانی این رقابت ها در جای جای استان سمنان از میامی تا ایوان کی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند.

وی افزود: امروز در مرحله نهایی استانی نیز شاهد رقابت ۱۸۰قاری در ۹رشته شامل حفظ یک، دو، پنج، ده، نیم و کل قران کریم، اذان، تواشیح، تفسیر و ...در دو بخش خواهران و برادران و در رده سنی زیر ۱۸سال و بالای ۱۸سال هستیم که این رویداد بزرگ، بهترین فرصت برای بروز استعدادهای قرآنی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه قرآن کریم اهمیت بسیاری در زندگی انسان دارد و امروز باید به‌عنوان محور تمام امور مورد توجه قرار گیرد، گفت: هدف از برگزاری رقابت های قرآنی ترویج مفاهیم قرآنی و سبک زندگی قرآنی به خصوص در بین جوانان است.

واحدی بیان داشت: در هجمه سنگین فرهنگی این روزهای دشمنان اسلام، قران کریم می تواند بهترین سلاح باشد لذا باید به آیات الهی عمل کرد تا در پناه قرآن از انحرافات در امان بود.

رقابت های قرآن اوقاف استان سمنان امروز و فردا در امامزاده یحیی(ع) ویژه برادران و فرهنگسرای کومش ویژه خوهران ادامه دارد.