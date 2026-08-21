رقابت ۸۰ برگزیده قرآنی استان سمنان برای صعود به مسابقات کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ستار علیزاده صبح آدینه در مراسم افتتاحیه مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم استان سمنان که به میزبانی حرم مطهر حضرت یحیی بن موسی الکاظم (ع) در سمنان برگزار شد، اظهار کرد: انس با قرآن کریم یکی از راه‌های ثبات روحی و روانی انسان در عصر حاضر است.

وی با بیان اینکه بزرگان همواره بر انس با قرآن کریم تأکید داشته‌اند، افزود: مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم استان سمنان نیز با همین هدف برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، عجین شدن قرآن با زندگی مردم را یکی از محورهای این رویداد قرآنی عنوان کرد و گفت: امروز دشمنان از قرآنی بودن ایران اسلامی هراس دارند و به همین دلیل با آن عداوت می‌ورزند.

علیزاده با اشاره به جایگاه و قدرت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی، بیان کرد: اگر امروز ایران اسلامی قدرت چهارم دنیا محسوب می‌شود و تلقی دنیا این است که دیگر نمی‌توان ایران را به ادوار گذشته بازگرداند، این توفیقات به برکت ولایت و قرآن کریم حاصل شده است.

وی ادامه داد: اگر امروز در برابر دنیا ایستاده‌ایم، به برکت قرآن و ولایت است و مردم قرآنی ما با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم و تحت لوای ولی‌فقیه، امور را پیش می‌برند و قطعاً پیروزی نهایی نزدیک خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به روند برگزاری مسابقات قرآن کریم در استان، گفت: مرحله شهرستانی این رقابت‌ها امسال با حضور حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

علیزاده افزود: حفظ پنج، ۱۰، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم، قرائت و ترتیل، اذان، دعاخوانی و مدیحه‌سرایی از جمله بخش‌های این رقابت‌ها بود که مرحله شهرستانی آن در دو منطقه غرب و شرق استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه مرحله استانی این رقابت‌ها از امروز با حضور ۸۰ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی در سمنان آغاز شده است، گفت: نفرات برتر این مرحله برای حضور در مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.