مسکو آماده مشارکت در طرح «فریز نفتی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «الکساندر نوواک» وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که مسکو آماده است تا در اقدامات مشترک اعضای «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» (اوپک) و کشورهای غیرعضو این سازمان که با هدف تثبیت میزان تولید نفت صورت می گیرد، مشارکت نماید.

وی در ادامه افزود که مسکو طی ماههای اکتبر تا نوامبر سال جاری با اعضای «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» (اوپک) در مورد تثبیت میزان تولید نفت جلسات مشاوره برگزار خواهد کرد.

وزیر انرژی روسیه با اشاره به موضع بسیار منعطف مسکو در این زمینه تصریح کرد که «روسیه معتقد است بازار [نفت] متوازن نیست و سرمایه گذاری به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است که این خطراتی را در آینده در پی خواهد داشت».

نوواک خاطر نشان کرد: «البته جزئیاتی وجود دارند که لازم است بر روی آنها کار شود. به عنوان بخشی از توافقات حاصله، کشورهای عضو اوپک پیشنهادات معینی را در ماههای اکتبر تا نوامبر ارائه می کنند که از سوی کشورهای غیرعضو اوپک مورد بررسی قرار می گیرد».

گفتنی است که کشورهای تولید کننده نفت اوپک روز چهارشنبه در حاشیه یک همایش بین المللی انرژی در الجزایر به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، سقف تولید این کارتل نفتی از ۳۳.۲۴ میلیون بشکه در روز به ۳۲.۵ بشکه کاهش می یابد. جزئیات بیشتر این توافق قرار است در نشست اعضای اوپک در ماه نوامبر اعلام شود.