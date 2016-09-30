خبرگزاری مهر- گروه استانها: حادثه حوالی ساعت ۲۱ و ۵۹ دقیقه به آتشنشانی اطلاع داده میشود؛ اما برخی گزارشهای مردمی حکایت از آغاز حریق در ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه دارد؛ حادثهای که از ابتدا با ازدحام گسترده جمعیت همراه بوده است.
مسئولان آتشنشانی میگویند که در کمتر از سه دقیقه یعنی در ساعت ۲۲ و ۲ دقیقه به پاساژ قائم رسیدهاند اما موانع موجود در محل حادثه اعم از ازدحام جمعیت، بافت متراکم منطقه، جداکنندههای وسط خیابان امام خمینی(ره) و کوچه تنگ و باریک محل قرارگیری پاساژ فرآیند اطفای حریق را با مشکل مواجه کرده است.
دود همه منطقه را فراگرفت
از همان ابتدای حادثه مسئولان بارها اعلام میکنند که آتش تحت کنترل است اما هر بار از قسمتی شاهد زبانههای آتش هستیم؛ دود همه منطقه را فراگرفته است، هرلحظه بر تعداد افراد حاضر در محل افزوده میشود، مردمی که به نیت کمک و البته برخی هم برای دیدن حادثه آمدهاند و همین ازدحام جمعیت خودش مسئلهساز شده است.
ساعت به حوالی یک و نیم بامداد میرسد و آتش همچنان در طبقه دوم پاساژ مشغول کارِ خود است که ناگهان صدای انفجاری شنیده میشود؛ بافت فرسوده و قدیمی پاساژ قائم هر آن میتواند حادثهساز باشد اما همچنان مردم از محل حادثه متفرق نشدهاند، اولین سؤالی که ذهن هر مخاطبی را درگیر میکند این است که در صورت انفجار و ریزش پاساژ چه بلایی سر مردمی میآید که تا یک متری آتش آمدهاند و اساساً مسئولیت متفرق کردن مردم و تأمین امنیت محل وقوع حادثه بر عهده کدام نهاد است؟
موانع اطفای حریق
مسئولان آتشنشانی میگویند به دلیل موانع موجود در محل اعم از جداکنندههای طرح ترافیک موجود در خیابان و باریک بودن معابر نتوانستهاند همه تجهیزات خود را راهی کنند، یکی از پاساژهای قدیمی خرمآباد دقیقاً درجایی قرارگرفته است که همه میدانند در صورت وقوع حادثه نمیتوان بهراحتی کار امدادرسانی را انجام داد؛ موضوعی که گویا پیشازاین موردتوجه مسئولان حوزه شهری قرار نگرفته است.
رئیس اتاق اصناف خرمآباد که در محل حادثه حضور یافته همین امر را دستمایه انتقادات خود قرار میدهد تا بگوید: بهاحتمالزیاد سیستم ایمنی و برقکشی پاساژ مشکل دارد و انتظار میرود که مسئولان شهرداری مجوز بهرهبرداری به اینگونه مکانها را نداده یا فعالیت در آنها را تا رفع مشکل متوقف کنند.
آرش راشدی البته یادآوری میکند که تا پیش از این پیگیری در این زمینه انجامنشده است و انتقاداتش را از شهرداری اینگونه ادامه میدهد: باید نظارت شهرداری بر روی این پاساژها بیشتر و دستکم سالی یکبار یا چند سال یکبار مجوزهای بهرهبرداری بررسی شود چراکه سرمایه کلانی در این پاساژها انباشتهشده و مسلماً در چنین حوادثی کسبه بهطورجدی متضرر میشوند.
صاحبان مغازههای داخل پاساژ هم از بیرون شاهد دود شدن سرمایه خود هستند؛ مادری که همه اجناس فرزندش درگیر حریق است در حال گریه و زاری است، میگوید که میلیونها تومان جنس جلوی چشمش در حال از بین رفتن است و از مسئولان استمداد دارد.
یکی از مغازهداران پاساژ قائم به خبرنگار مهر میگوید: دو بار است این بلا سر ما میآید و پاساژ دچار آتشسوزی میشود.
وی ادامه میدهد: ما به خاطر مشکل برق پاساژ پیگیریهای زیادی از طریق اداره برق٬ استانداری، فرمانداری و حتی نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی و ... کردهایم اما هیچکدام به داد ما نرسیدند.
این پاساژ مشکل برق دارد و بارها این موضوع را به اداره برق منتقل کردهایم که سیمکشی این پاساژ را درست کند اما شرکت برق هیچ کاری انجام ندادیکی دیگر از مغازهدارهای پاساژ قائم در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید میکند: این پاساژ مشکل برق دارد و بارها این موضوع را به اداره برق منتقل کردهایم که سیمکشی این پاساژ را درست کند اما شرکت برق هیچ کاری انجام نداد.
وی که اندوه و نگرانی عمیقی در کلامش موج میزند میگوید: همه زندگی ما در آتش سوخت. حالا چه کسی باید جواب ما را بدهد و ما باید به چه کسی مراجعه کنیم؟
اما مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان دعا میکند که مغازههای آسیبدیده در جریان حادثه بیمه داشته باشند تا بتوان نسبت به مطالبه خسارات آنها اقدام کرد؛ موضوعی که بازهم قابل تامل و بررسی است.
اما علت حادثه پاساژ قائم مطابق برآوردهای اولیه نیز در نوع خود حائز اهمیت است؛ هم رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران و هم آرش راشدی رئیس اتاق اصناف خرمآباد انگشت تقصیر را به سمت عدم ایمنی شبکه برق و اتصال آن نشانه میروند؛ اما معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان که در محل حادثه حضور یافته در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام علت حادثه را به بعد از انجام بررسیهای بیشتر موکول میکند.
مسئولان میگویند پیشازاین نیز همین پاساژ به دلیل اتصالات شبکه و سیمهای برق دچار حادثه شده است؛ این یعنی متولیان امر و کاسبان پاساژ قائم خرمآباد از یک سوراخ دو بار گزیده شدهاندنکته قابلتأمل آنجاست که مسئولان میگویند پیشازاین نیز همین پاساژ به دلیل اتصالات شبکه و سیمهای برق دچار حادثه شده است؛ این یعنی متولیان امر و کاسبان پاساژ قائم خرمآباد از یک سوراخ دو بار گزیده شدهاند.
اما نکته دیگر در جریان این حادثه را میتوان در اظهارات مدیرعامل سازمان آتشنشانی خرمآباد جستجو کرد؛ فضل اله رشیدی میگوید که در محل پاساژ قائم خرمآباد هیچگونه تجهیزات اطفای حریق وجود نداشته است؛ دریغ از حتی یک کپسول آتشنشانی!
یکی از علامت سؤالهای مهم همینجا پیدا میشود، یکی از قدیمیترین پاساژهای شهر خرمآباد که در رده پاساژهای متوسط و با تعداد مغازههای متنوع و متعدد قرار داشته و در نزدیکترین نقطه به بازار شهر است هیچگونه تجهیزات اطفای حریق نداشته و تدبیری برای روز مبادا اندیشیده نشده است و حتی در محل هم شیرهای عمومی اطفای حریق نصب نشده است.
طولانی شدن روند اطفای حریق پاساژ قائم خرمآباد در حالی رقم خورد که پیشازاین نیز در مراسم روز آتشنشان فضل اله رشیدی مدیرعامل آتشنشانی خرمآباد گفته بود: این نهاد درزمینهٔ نیرو و تجهیزات امداد و نجات و خودرویی دارای مشکلاتی است که امیدواریم از سوی شهرداری و مسئولان این حوزه رفع شوند.
اینجا حادثه بیخبر نیامده است!
آتشسوزی به ساعت ۴ صبح میرسد، مسئولان مختلفی به محل حادثه آمدهاند، از معاون استاندار لرستان گرفته تا مسئولان مدیریت بحران استان؛ حالا سروکله اعضای شورای شهر هم پیدا میشود، حتی مدیرعامل سازمان آتشنشانی خرمآباد و معاونش هم به دل آتش زدهاند؛ ۴ نفر مصدوم رهاورد آتش و دود برای آتشنشانان است.
ساعت هفت صبح روز جمعه است، هنوز از محل حادثه دود سیاهی بلند است؛ آتشسوزی همچنان پرچم سفید را بالا نبرده، عدهای میگویند آتش خاموش نشده است و برخی دیگر از مسئولان تأکید میکنند آتش مهارشده ولی همچنان برخی اجناس پلاستیکی، پارچه و تجهیزات کامپیوتری دود میدهند.
پاساژ قائم خرمآباد را باسیمهای پیچدرپیچ برق که دیوارهایش را قُرُق کرده جا میگذاریم، پاساژ قائم در نقطه متراکم جمعیتی و در نزدیکی حوزه علمیه مرکز لرستان گویا مدتهاست که با چهره رنگ و رو رفته و فرسوده خود احتمال وقوع حادثه را فریاد میزند؛ به نظر میرسد اینجا حادثه بیخبر نیامده است!
نظر شما