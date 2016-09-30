۲۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت تلفن/ چالش مخابرات با شهرداریها

رضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عدم به روزرسانی خدمات تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و مشکلاتی که متقاضیان دریافت خط تلفن با آن مواجه هستند، اظهار داشت: هم اکنون تلفن ثابت در اکثر مناطق کشور و مراکز مخابراتی به روز واگذار می شود و مشکلی از بابت ظرفیت در این زمینه نداریم.

وی خاطرنشان کرد: ماهیت فناوری تلفن ثابت به این شکل است که برای برقراری آن نیازمند توسعه و عملیات عمرانی هستیم که برای این موضوع، چالش های اجرایی با شهرداریها داریم.

خلیلی با بیان اینکه این چالشها روند اجرا و هماهنگی را با کندی مواجه می کند، ادامه داد: این موضوع سبب شده است که در برخی مناطق نتوانیم تلفن ثابت را به روز به متقاضیان واگذار کنیم. البته تعداد آن در کل کشور خیلی ناچیز است.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران تعداد افراد در صف انتظار برای دریافت تلفن را ۲۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: هم اکنون یک سری هماهنگی هایی با شهرداری برای مجوز عملیات کابل برگردان صورت گرفته است که امیدواریم این موضوع سریعتر رفع شود.

وی بیشترین تعداد فیش های در انتظار را مربوط به استان البرز و تعداد معدودی از مناطق تهران عنوان کرد و افزود: بالغ بر ۲۵ میلیون خط تلفن ثابت در شبکه مخابرات کشور فعال است و به نوعی این فناوری به اشباع رسیده اما با توجه به ساخت و سازهای جدید در شهرها، برخی ساختمانها نیازمند چندین خط جدید تلفن هستند که باید شرایط برای واگذاری این خطوط ایجاد شود.

خلیلی ادامه داد: باید شرایط به نحوی باشد که همانگونه که در اتمام مراحل ساخت یک ساختمان، آب، برق و گاز به آن تعلق می گیرد، امکانات واگذاری یک خط نیز برای آن ساختمان فراهم شود. این موضوع نیازمند همکاری شهرداریها با مخابرات است.