به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عباس آخوندی در حاشیه بازدید از بندر جواهر لعل نهرو هندوستان گفت که افزایش همکاری با بندر جواهر لعل نهرو به عنوان یکی از بزرگترین بنادر هند در دستور کار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه بازدید از بندر جواهر لعل نهرو برای گفتگو با مدیران و ارزیابی ظرفیت‌های این بندر برای همکاری انجام گرفت، تصریح کرد: در این بازدید با تعدادی از مدیران خطوط کشتیرانی هند نیز برای پهلوگیری کشتی‌ها گفتگو شد.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه در دوران تحریم، کشتی‌های بزرگ بیشتر در کشورهای جنوب خلیج فارس بارگیری و سپس کالاها با کشتی‌های کوچک‌تر به ایران منتقل می شد، اظهار داشت: این اقدام هزینه زیادی برای کشور داشت.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با رفع تحریم‌ها و عوامل حاشیه‌ای دیگر، کریدور شمال و جنوب می‌تواند به سرعت فعال شود، استفاده از کریدور شمال و جنوب را بهترین مسیر برای انتقال کالا به روسیه عنوان کرد و افزود: با استفاده از این مسیر زمان انتقال کالا از هند به روسیه به نصف کاهش می یابد.

به گزارش مهر، بندر جواهر لعل نهرو یکی از بزرگترین بنادر حمل و نقل کانتینری هند است و حدود ۵۵ درصد از محموله‌های کانتینری این کشور از این بندر انجام می‌گیرد.