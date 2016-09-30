‎متن کامل توافق نامه ایران و فرانسه/ایجاد مرکزمهندسی رنو در ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پاریس در توافق نامه‌ای که دقایقی پیش میان منصور معظمی،نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت ایران و تیری بلوره قائم مقام شرکت رنو به امضا رسید قرار بر این است که ظرفیت همکاری دو طرف به شدت گسترش یابد.

این توافقنامه برای ایجاد یک جوینت ونچر میان گروه خودروسازی رنو و سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) به امضا رسیده که منجر به گسترش حضور رنو در ایران خواهد شد.

این جوینت ونچر شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه ۱۵۰ هزار دستگاه در سال است.

دو خودرو سیمبل و داستر جدید اولین خودروهای تولیدی این کارخانه خواهند بود که در سال ۲۰۱۸ به تولید می رسند. رنو برای اولین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت. همکاری‌های کنونی رنو با دو شریک خود سایپا و ایران خودرو در قالب جوینت ونچر رنو پارس، همچنان ادامه خواهد داشت.

محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفت: ایران به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو است تا خودروهای به روز و رقابتی را به مشتریان ایرانی عرضه کند که استانداردهای ایمنی و کیفیت را دارا هستند.

وی افزود: شرکت‌های زیادی را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که رنو، با توجه به سابقه حضور مستمر ۱۲ ساله خود در ایران، شریکی ایده آل برای به انجام رساندن این پروژه است.

کارلوس گون، مدیرعامل رنو نیز گفت: بازار خودرو ایران تا سال ۲۰۲۰، ۲ میلیون ظرفیت خواهد داشت و این ظرفیتی غیر قابل انکار است. امضا این توافقنامه، مهر تاییدی است بر انتخاب‌های استراتژیک رنو در ایران. این توافقنامه سرآغاز فصل جدیدی است که رنو را در جایگاهی ممتاز قرار می دهد.

جوینت ونچر جدید شامل یک مرکز مهندسی و خرید خواهد بود که قطعه سازان داخلی را حمایت خواهد کرد. در قالب این جوینت ونچر، یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه ۱۵۰ هزار دستگاه در سال نیز فعال خواهد شد. با این حساب مجموع ظرفیت تولیدی گروه رنو در ایران ۳۵۰ هزار دستگاه خواهد بود.

دو خودرو سیمبل و داستر جدید اولین خودروهای تولیدی این کارخانه خواهند بود که در سال ۲۰۱۸ به تولید می رسند. در کنار این جوینت ونچر جدید، رنو همچنان به همکاری کنونی با دو شریک خود سایپا و ایران خودرو در قالب رنو پارس ادامه خواهد داد.

گفتنی است؛ رنو فعالیت خود را در ایران، از سال ۲۰۰۳ با تاسیس یک جوینت ونچر با دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو آغاز کرد. رنو با همکاری شرکای خود تا کنون ۵۰۰ هزار خودرو در ایران تولید کرده است. رنو هم اکنون در ایران تندر، تندر پیکاپ، ساندرو و ساندرو استپ وی را تولید می‌کند.