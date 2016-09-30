به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «مستا – یو» روسیه که از ۱ تا ۸ اکتبر (۱۰ تا ۱۷ مهرماه) در شهر پرم روسیه برگزار می شود، یکی از جشنواره های مهم این کشور است که به هنر دراماتیک مدرن می پردازد. مضمون این دوره از جشنواره به حضور آثار نمایشی مارتین مک دونا نمایشنامه نویس ایرلندی اختصاص داده شده است.

کشورهای لهستان، اسکاتلند، جمهوری چک، صربستان، روسیه، آذربایجان، مونته نگرو، ایرلند شمالی و کانادا با نمایشنامه های متفاوت در این جشنواره حضور دارند.

این جشنواره شامل فیلم آثار مارتین مک دونا، سخنرانی، سمینار، اجرای تئاتر، کارگاه های آموزشی و حضور مدیران برجسته تئاتر روسی و کشورهای دیگر است که به منظور تقویت و تعامل تئاتر خلاق و ارتباط میان کارگردانان، نویسندگان و موسیقی دانان و منتقدان برجسته صورت می گیرد.

مارتین مک دونا نویسنده معاصر ایرلندی، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویسی است که آثار او در سراسر جهان و به ویژه در روسیه مورد استقبال قرار گرفته و روس ها آثار او را با چخوف و آستروفسکی مقایسه می کنند.

مدیر و دبیر جشنواره سرگئی فدوتوف کارگردان برجسته روسی است.

بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بازیگران مکمل، بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه، بهترین کار گروهی و بهترین موسیقی جوایز مختلف این جشنواره هستند که می بایست از سوی هیات داوران مورد انتخاب قرار گیرند.