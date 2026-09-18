به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی گفت: در پی شرایط ویژه کشور از اسفندماه و غیرحضوری شدن آموزش‌ها، فرهنگیان فارس با تلاش مضاعف روند تعلیم و تربیت را استمرار دادند.

وی افزود: آموزش و پرورش فارس در این دوره تلاش کرد با جبران زمان‌های از دست‌رفته، زمینه تداوم فعالیت‌های آموزشی و تربیتی را فراهم کند تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به گستردگی جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی استان گفت: فارس ۹۶۵ هزار دانش‌آموز، ۶۷ هزار فرهنگی شاغل، ۷۵ هزار فرهنگی بازنشسته و بیش از ۴۶ هزار کلاس درس دارد.

کلاری ادامه داد: برای جلوگیری از ایجاد وقفه در روند آموزش، طرح «قرارهای آموزشی» در نقاط مختلف استان اجرا شد و کلاس‌های حضوری در مساجد، حسینیه‌ها، پارک‌ها و حتی برخی منازل برگزار شد.

وی تثبیت یادگیری دانش‌آموزان با سطح تحصیلی ضعیف‌تر را یکی دیگر از محورهای فعالیت آموزش و پرورش دانست و گفت: برگزاری کلاس‌های تابستانی و قرارهای آموزشی در همین راستا انجام شد.

توسعه فضاهای ورزشی مدارس فارس

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای افزایش سرانه فضاهای ورزشی مدارس خبر داد و گفت: هدف‌گذاری آموزش و پرورش رسیدن به سرانه یک مترمربع فضای ورزشی برای هر دانش‌آموز است و این شاخص اکنون به بیش از ۶۳ صدم مترمربع رسیده است.

کلاری احداث استخر شنا، زمین چمن فوتبال و اجرای کف‌پوش‌های ورزشی را از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های آموزش و پرورش بر اساس اهداف سند تحول بنیادین دنبال می‌شود، افزود: دانش‌آموزان فارس در عرصه‌های علمی و ورزشی نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند که کسب نخستین مدال طلای جهان در رشته هوش مصنوعی توسط یکی از دانش‌آموزان استان و موفقیت در رشته‌های مختلف المپیکی از جمله این افتخارات است.

۴۵۰۰ کلاس درس فارس شاداب‌سازی شد

کلاری در ادامه با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس فارس گفت: بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در قالب این طرح شاداب‌سازی و رنگ‌آمیزی شده و عملیات تعمیر و تجهیز آبخوری‌ها و سیستم‌های روشنایی نیز در مدارس انجام شده است.

وی افزود: فارس در اجرای این طرح موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده است.

فارس به کارگاه مدرسه‌سازی تبدیل شده است

مدیرکل آموزش و پرورش فارس مدرسه‌سازی را از اولویت‌های دولت چهاردهم دانست و گفت: طی دو سال اخیر با اجرای طرح‌های عمرانی در قالب نهضت مدرسه‌سازی و توسعه عدالت تربیتی در فضاهای آموزشی، فارس به عرصه گسترده‌ای برای اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی تبدیل شده است.

کلاری همچنین از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان خبر داد و گفت: راه‌اندازی میز نماد در اداره‌کل و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های استان، برگزاری جلسات مستمر و اتخاذ تصمیم متناسب با آسیب‌های هر منطقه از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط ویژه‌ای که از اسفندماه برای کشور ایجاد شد و به غیرحضوری شدن مدارس انجامید، فرهنگیان فارس با تلاش مضاعف اجازه ندادند روند تعلیم و تربیت متوقف شود.