پیشنهاد «جان کری» درباره شرکت «اسد» در انتخابات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز با انتشار یک فایل صوتی اعلام کرد که وزیر خارجه آمریکا به غیرنظامیان حامی معارضان سوری پیشنهاد برگزاری انتخاباتی با حضور «بشار اسد» رئیس جمهور قانونی سوریه را داده است.

بر این اساس، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در این فایل صوتی خطاب به تعدادی از غیرنظامیان حامی معارضان سوری گفته است: به نظر می رسد نگاه شما تنها به دو یا سه نفری است که در راستای استفاده از قوه قهریه نظامی سخن می گویند.

نیویورک تایمز در ادامه می افزاید: این فایل صوتی ۴۰ دقیقه ای که به دیدار محرمانه وی با غیرنظامیان حامی معارضان سوری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۲ سپتامبر سال جاری اشاره دارد، به وضوح نشان دهنده یأس جان کری از اصرار دائمی آمریکا به کناره گیری بشاراسد از قدرت و ناتوانی وزیر خارجه از حل بحران این کشور به گونه ای که واشنگتن آن را حل و فصل دیپلماتیک می خواند؛ است.

این روزنامه آمریکائی تأکید کرد: جان کری ۵ سال بعد از درخواست «باراک اوباما» رئیس جمهور برای کناره‌گیری بشار اسد با پیشنهاد به سوری‌ های حاضر در نشست برای شرکت در انتخاباتی با حضور اسد، آنها را به حیرت واداشت.