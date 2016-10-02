نرخ بیکاری ۱۱ درصد است/ ۲.۵میلیون نفر جویای کارند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع اختلاف آماری در اعلام نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری سال ۹۴ بر اساس معیارهای سازمان جهانی کار ۱۱ درصد معادل ۲.۵ میلیون اعلام شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نرخ بیکاری با معیار «حداقل یک ساعت کار در هفته» محاسبه می‌شود افزود: پرداختن به بحث‌های اینگونه مشکلی را از تدوین سیاستگذاری در حوزه اشتغال و رفع بیکاری حل نمی‌کند بلکه برای دست یابی به روش حل مسائل باید به مشکلات پایه‌ای و سیاستگذاری‌های حوزه اشتغالزایی ورود کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با بیان اینکه به دنبال تعریف «حداقل یک ساعت کار در هفته» در محاسبه نرخ بیکاری، شرط پوشش معیشت شخص نیز مد نظر قرار گرفته می‌شود گفت: قطعا باید در محاسبات آماری بر اساس تعاریف و استانداردهای بین المللی رفتار کنیم. مرجع اعلام نرخ بیکاری مرکز آمار ایران است ضمن اینکه از سایر ابزارهای مکمل مانند داده‌های سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان و گزارشات میدانی برای محاسبه نرخ بیکاری استفاده می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته طبق محاسبات مرکز آمار ایران ۶۶۷ هزار اشتغال جدید ایجاد شده است؛ همچنین بر اساس داده‌های تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان جدید در سال گذشته ۸۵۰ هزار نفر است که از این تعداد بیش از ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری بودند؛ حال با محاسبه ریزش بخشی از نیروی کار و بیمه شدگان، در سال گذشته در مجموع ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

بخش قابل توجه اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط

منصوری از اشتغالزایی در سال گذشته با وجود ریزش اشتغال در بخش صنعت گفت: بررسی ما نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از اشتغال در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر، متوسط، بخش خدمات و در بخش غیر رسمی ایجاد شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار درباره اعلام آمار ۶ میلیون نفر بیکار تا پایان سال ۹۴ گفت: این آمار با محاسبه اشتغال ناقص است که فرد با وجود داشتن شغل اما حس اشتغال ندارد و جویای کار است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در برنامه های توسعه‌ای، در حوزه اشتغال سیاستگذاری نشده است، ادامه داد: ارائه آمارهای فصلی مشکلی را حل نمی کند چرا که نرخ بیکاری در فصلی بالا و در فصل دیگر کمتر است بنابراین ملاک ما نرخ بیکاری پایان هر سال است.

وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم آمار در تمام دنیا مبنای علمی و گردش اطلاعات دارد افزود: آنچه که دولت در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری به آن توجه می‌کند ورود به سیاستگذاری در حوزه اشتغال است که در همین راستا با توجه به اینکه در کشور نظام جامع اطلاعات بازار کار وجود ندارد، تا پایان امسال اولین نسخه از این نظام را رونمایی می کنیم که در کنار سایر ابزارها و استفاده از تجربیات سایر کشورها، در جهت سیاستگذاری اشتغال یک نظام جامع تعریف کنیم.