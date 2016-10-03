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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۶:۵۷

جزییات حقوق و مزایای ویژه برای ۳ هزار راهبر آموزشی

جزییات حقوق و مزایای ویژه برای ۳ هزار راهبر آموزشی

مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ۳۰۰۰ راهبر آموزشی برای اولین بار خواهیم داشت، گفت: شرایط و مزایای ویژه‌ای برای آنان در نظر گرفته ایم.

صادق صادقپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی راهبران آموزشی گفت: راهبران آموزشی زیر نظر معاونت آموزشی منطقه فعالیت می کنند.

وی افزود: تعداد ۳ هزار راهبر آموزشی انتخاب شده اند که فعالیت آنان نظارت و حمایت از مدارس روستایی است و معاونت آموزشی منطقه نیز بر فعالیت آنان نظارت دارد.

مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: افراد پذیرفته شده دارای سابقه ۵ سال مدیریت و مدرک کارشناسی ارشد هستند. اگر در مناطقی کارشناس ارشد وجود نداشته باشد افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی هستند.

صادق پور بیان کرد: شرایط و مزایای ویژه‌ای برای راهبران آموزشی در نظر گرفته ایم آنان علاوه بر حق مدیریت تا ۸۳۰  هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت و در تلاشیم تا حق سختی کار راهبران آموزشی را با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش دهیم.

به گفته مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش راهبران آموزشی دوره های آموزشی ویژه ای را برای فعالیت خود می گذرانند.

کد مطلب 3785288

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