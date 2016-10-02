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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

نماینده ولی فقیه در لرستان:

کتاب عامل حیات جامعه است/ ضرورت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی

کتاب عامل حیات جامعه است/ ضرورت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آبادبا تاکید بر اینکه کتاب عامل حیات جامعه است گفت: باید در این راستا فرهنگ کتاب و کتابخوانی ترویج داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب لرستان در سخنانی با بیان اینکه معجزه بزرگ پیامبر اسلام کتاب است اظهار داشت: خدای متعال به کتاب و قلم سوگند یاد کرده است.

وی با بیان اینکه خرد ورزی، مبارزه با جهل و نادانی در سایه کتاب و کتابخوانی است بیان داشت: در این راستا وظیفه دست اندرکاران امور فرهنگی ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری شخصی هستند که در امر مطالعه کتاب بی نظیر است عنوان کرد: لحظه، لحظه های عمر مقام معظم رهبری در مطالعه کتاب است و تاکید ایشان بر امر مطالعه کتاب همیشگی بوده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ترویج مطالعه، قرار گرفتن کتاب در اختیار مردم، اندیشه ورزی و مسئولیتی همگانی است گفت: در این راستا نمایشگاه کتاب فرصتی برای معرفی سرمایه عقل و دانش و همچنین استعدادهای درون جامعه است.

وی با بیان اینکه عده ای مطالعه در فضای مجازی و اینترنتی را برای خود انتخاب می کنند گفت: با این وجود هیچ مطالعه ای به اندازه مطالعه کتاب تاثیر گذار و ماندگار نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه تاثیر مطالعه کتاب مانند نقش بستن بر روی سنگ است و این در حالیست که تاثیر مطالعه در فضای مجازی مانند نقاشی بر روی آب است ادامه داد: در این راستا باید فرهنگ مطالعه در جامعه ترویج داده شود و باید کتاب به عنوان بهترین هدیه در جامعه جایگاه پیدا کند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه هرجایی که در آن اندیشه، علم، معلومات و سواد راه پیدا کرده به دلیل ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بوده است گفت: باید کتاب در زندگی ما نفوذ پیدا کند چرا که کتاب به عنوان عامل حیات جامعه مطرح بوده و مانند خونی در رگ ها برای حیات جامعه اثر گذار است.

وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه کتاب رخداد فرهنگی بزرگی است که موجب ارتقا فرهنگ، تمدن، دانش، عقل و خرد جامعه می شود بیان داشت: در این راستا مردم فرهنگ دوست و با تمدن لرستان از فرصت برپایی این نمایشگاه بهره ببرند و از این فضای ایجاد شده استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه هر ساله نمایشگاه کتاب لرستان در محل نمایشگاههای بین المللی برپا می شد گفت: این امر دسترسی و سهولت مردم را برای مراجعه به این نمایشگاه سخت می کرد که با تدبیر مدیریت ارشد لرستان و همچنین حمایت های صورت گرفته امسال این نمایشگاه در محل مصلای الغدیر خرم آباد برپا شد.

کد مطلب 3785310

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