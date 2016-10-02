به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب لرستان در سخنانی با بیان اینکه معجزه بزرگ پیامبر اسلام کتاب است اظهار داشت: خدای متعال به کتاب و قلم سوگند یاد کرده است.

وی با بیان اینکه خرد ورزی، مبارزه با جهل و نادانی در سایه کتاب و کتابخوانی است بیان داشت: در این راستا وظیفه دست اندرکاران امور فرهنگی ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری شخصی هستند که در امر مطالعه کتاب بی نظیر است عنوان کرد: لحظه، لحظه های عمر مقام معظم رهبری در مطالعه کتاب است و تاکید ایشان بر امر مطالعه کتاب همیشگی بوده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ترویج مطالعه، قرار گرفتن کتاب در اختیار مردم، اندیشه ورزی و مسئولیتی همگانی است گفت: در این راستا نمایشگاه کتاب فرصتی برای معرفی سرمایه عقل و دانش و همچنین استعدادهای درون جامعه است.

وی با بیان اینکه عده ای مطالعه در فضای مجازی و اینترنتی را برای خود انتخاب می کنند گفت: با این وجود هیچ مطالعه ای به اندازه مطالعه کتاب تاثیر گذار و ماندگار نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه تاثیر مطالعه کتاب مانند نقش بستن بر روی سنگ است و این در حالیست که تاثیر مطالعه در فضای مجازی مانند نقاشی بر روی آب است ادامه داد: در این راستا باید فرهنگ مطالعه در جامعه ترویج داده شود و باید کتاب به عنوان بهترین هدیه در جامعه جایگاه پیدا کند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه هرجایی که در آن اندیشه، علم، معلومات و سواد راه پیدا کرده به دلیل ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بوده است گفت: باید کتاب در زندگی ما نفوذ پیدا کند چرا که کتاب به عنوان عامل حیات جامعه مطرح بوده و مانند خونی در رگ ها برای حیات جامعه اثر گذار است.

وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه کتاب رخداد فرهنگی بزرگی است که موجب ارتقا فرهنگ، تمدن، دانش، عقل و خرد جامعه می شود بیان داشت: در این راستا مردم فرهنگ دوست و با تمدن لرستان از فرصت برپایی این نمایشگاه بهره ببرند و از این فضای ایجاد شده استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه هر ساله نمایشگاه کتاب لرستان در محل نمایشگاههای بین المللی برپا می شد گفت: این امر دسترسی و سهولت مردم را برای مراجعه به این نمایشگاه سخت می کرد که با تدبیر مدیریت ارشد لرستان و همچنین حمایت های صورت گرفته امسال این نمایشگاه در محل مصلای الغدیر خرم آباد برپا شد.