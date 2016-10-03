خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: زمانی در اردبیل نشانی از آپارتمان نشینی وجود نداشت. وضعیت جمعیتی این شهر قبل از مهاجرت‌های گسترده از روستاها و شهرهای اطراف این فرصت را فراهم ساخته بود هر یک از خانواده‌ها در خانه‌های حیاط دار یک، دو، سه و نهایتاً چهار طبقه زندگی کنند.

سطح زیربنای ساختمان‌های قدیمی که برای نیازمندی‌های مختلف یک خانواده طراحی می‌شد و اغلب بیش از دو طبقه تجاوز نمی‌کرد، تائید این مدعا است.

اما در یک دهه گذشته به حدی آپارتمان‌های بیش از پنج طبقه به محلات شهر اردبیل اضافه شده که اینبار اثری از ساختمان‌های کم طبقه و ویلایی به غیر از محلات قدیمی و بافت فرسوده دیده نمی‌شود.

در این جابه‌جایی شکل زندگی به بسیاری از مسائل و نیازمندی‌ها توجهی نشد و امروز این غفلت دامن‌گیر ساکنان و مدیران شهری است بطوریکه رعایت نکردن ایمنی ساختمان یکی از معضلاتی است که موجب شده روزانه آژیر آتش‌نشانی به واسطه آن به صدا درآید.

بیشترین آتش‌سوزی مرتبط با ایمنی ساختمان است

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل با بیان اینکه در حوادث حریق بخش عمده‌ای مرتبط با ایمنی ساختمان‌ها است، تصریح کرد: به ویژه بیشترین حوادث به دلیل رعایت نشدن نکات ایمنی از مرکز شهر گزارش می‌شود.

محمدرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بی‌احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی دلایل اصلی آتش‌سوزی‌ها در اردبیل و علاوه بر این ایمنی ساختمان‌ها نیز عامل تعیین‌کننده است.

وی با تأکید به اینکه ایمنی ساختمان و تجهیز آن به امکانات اطفا حریق، میزان صدمات حادثه را کاهش می‌دهد، اضافه کرد: در واقع در بیشتر عملیات اطفا حریق بی‌دقتی مالکان ساختمان‌ها در رعایت نکات ایمنی مشهود است.

به گفته یعقوبی از کل عملیات اطفا حریق، ۷۹ مورد در ساختمان‌های مسکونی، ۲۳ مورد تجاری، ۱۴ مورد صنعتی، پنج مورد اداری، ۱۴ مورد آموزش و فرهنگی، ۳۹ مورد خودرو، ۲۴ مورد انباری، ۲۹ مورد فضای سبز و کشاورزی و مابقی سایر موارد است.

هم به دلیل کثرت ساختمان‌های مسکونی و هم به دلیل بی‌توجهی مالکان تراکم حوادث آتش‌سوزی در ساختمانی مسکونی به مراتب بیشتر است. کارشناسان عمده دلیل این بی‌توجهی را ضعف قوانین و نظارت‌ها می‌دانند.

قوانین موازی در ساخت‌وسازها حذف شود

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل نیز معتقد است اگر به دنبال بهبود ساخت‌وسازها هستیم می‌بایست قوانین موازی و فاقد کارایی حذف شود.

مشکل بزرگ این است که سازنده به تخلف دست می‌زند و در ادامه به شهرداری جریمه تخلف را می‌پردازند. شهرام باباخانی به خبرنگار مهر گفت: به عنوان مثال در بخش‌های مختلف قوانین برای ساختمان تدوین شده و نظام‌مهندسی ساختمان نیز ناظر بر اجرا است اما بارها مشاهده می‌شود که فرد در ارتفاع سازی به قوانین بی‌توجه است.

وی با تأکید به اینکه تراکم ساخت‌وساز چه در ارتفاع و چه در سطح می‌بایست بر اساس قوانین انجام شود، اضافه کرد: مشکل بزرگ این است که سازنده به تخلف دست می‌زند و در ادامه به شهرداری جریمه تخلف را می‌پردازند.

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان تأکید کرد: در ادامه این تخلف مشکلات متعددی در ایمنی ساختمان، قیمت آن، منظر شهری و تأمین و تدارک امکانات زیرساختی و خدماتی شهر به وجود می‌آورد.

در عین حال رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل به خبرنگار مهر گفت: نبود سیستم چابک و ضعف‌های مدیریتی موجب شده است که عملاً در ساخت‌وسازها نزدیک ۷۰ درصد و نه کل مقررات ملی ساختمان رعایت شود.

علیرضا سلیمانی معتقد است این در حالی است که این مقررات به حداقل‌های طراحی و اجرا و نظارت پرداخته و برای دستیابی به کیفیت مطلوب راه‌اندازی سیستم مدیریت کیفیت جامع و یکپارچه ضروری است.

آتش‌نشانی نظارت مستقیم خواهد داشت

تعدد حوادث آتش‌سوزی موجب شده است در ماه‌های اخیر خدمات ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری اردبیل درخواستی از مراجع ناظر و متولی داشته باشد.

مدیرعامل این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: ما به نظام‌مهندسی و شهرداری اردبیل درخواست دادیم که با هدف ارتقا ایمنی ساختمان‌ها به ویژه در موضوع حریق به دلیل اینکه آتش‌نشانی مسئول ایمنی شهر است، این مجموعه به صورت مستقیم ساختمان را بررسی کرده و تائیدیه صادر کند.

یعقوبی تأکید کرد: در واقع اگر ساختمانی رعایت نکات ایمنی را نکرده باشد تذکرات لازم ارائه می‌شود تا پس از رفع نواقص تائیدیه دریافت کند.

به گفته یعقوبی این درخواست مورد پذیرش قرار گرفته و از این پس آتش‌نشانی وضعیت ایمنی ساختمان‌ها را بررسی خواهد کرد.

در اردبیل برای تجملات و دکوراسیون ساختمان بیش از ایمنی آن هزینه می‌شود. وی افزود: در مقررات ایمنی ساختمان بلند باید مجهز به فایر باکس، منابع آبی، آب تحت‌فشار و تجهیزات دیگر باشد تا آتش‌نشان صرفاً با حضور در محل از امکانات ساختمان جهت اطفا حریق استفاده کند.

عضو نظام‌مهندسی ساختمان استان اردبیل معتقد است بر خلاف تصور عموم در اردبیل برای تجملات و دکوراسیون ساختمان بیش از ایمنی آن هزینه می‌شود.

ناصر شاهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه این دیدگاه وجود دارد که هزینه کرد برای ایمنی ساختمان امر غیرضروری است و اینکه زمانی تجهیزات ایمنی به کار گرفته شود یا نه سازنده را ملزم به رعایت قوانین نمی‌کند.

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از هزینه‌های دکوراسیون منازل نیز عملاً مورد استفاده نیست و صرفاً در پی چشم هم چشمی خریداری می‌شود.

شاهبازی به ضرورت فرهنگ‌سازی و اجرای صریح قوانین در رعایت ایمنی ساختمان تأکید کرد و متذکر شد: در این خصوص تمامی نهادهای متولی باید یکدست وارد میدان شوند.

این نگرانی در وضعیتی است که برخی پیمانکاران تبلیغات برج‌سازی خود را به راه انداخته‌اند و به عنوان مثال در وضعیتی که امکانات آتش‌نشانی اردبیل پاسخگوی بیش از ۱۰ طبقه نیست، ساخت برج بیش از ۳۰ طبقه در اردبیل تبلیغ می‌شود.