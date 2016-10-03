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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۳

آغاز ثبت نام از چهارشنبه؛

۱۰۳ هزار نفر در کاردانی های علمی کاربردی قبول شدند

۱۰۳ هزار نفر در کاردانی های علمی کاربردی قبول شدند

فهرست اسامی ۱۰۳ هزار و ۲۳۸ نفر در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی سال ۹۵ دانشگاه علمی کاربردی امروز ۱۲ مهرماه منتشر می شود.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی کدرشته محل های دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی امروز دوشنبه ۱۲ مهرماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: از تعداد ۱۰۳ هزار و ۲۳۸ نفر پذیرفته شده نهایی، تعداد ۳۴ هزار و ۱۴۰ نفر زن و ۶۹ هزار و ۹۸ نفر مرد هستند. در واقع ۳۳ درصد پذیرفته شدگان زن و ۶۷ درصد آنان مرد هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: تمامی پذیرفته شدگان ضرورت دارد در یکی از روزهای چهارشنبه ۱۴، پنجشنبه ۱۵ و شنبه ۱۷ مهرماه ۹۵ با در دست داشتن مدارک مورد نیاز که در بند ب اطلاعیه آمده است و با توجه به کد رشته محل قبولی به نشانی تعیین شده در جدول شماره ۴ دفترچه مراجعه کنند.

کد مطلب 3785720

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    نظرات

    • مهلا دماوندی ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
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      پاسخ
      خیلی دیر اعلام شد کاش زودتر میکردید

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