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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

معاون وزیر کار اعلام کرد:

۲۰ درصد نیروی کار درگیر اعتیادند/تاسیس مرکز جامع رفاه کارگران

۲۰ درصد نیروی کار درگیر اعتیادند/تاسیس مرکز جامع رفاه کارگران

معاون وزیر کار ۲۰ درصد نیروی کار را درگیر بیماری اعتیاد عنوان کرد و گفت:برای کاهش این آسیب،ضمن تاسیس مرکز جامع رفاه کارگران، بزرگترین زنجیره ورزشگاهی کشور برای کارگران راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی حیدریان امروز در مراسم طرح ملی استقرار مداخلات پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید(کاج) گفت: اهمیت نیروی کار و تلاش در اقتصاد کشور غیرقابل انکار است و به عنوان موتور اصلی نظام فعالیت می کند لذا این بخش از جامعه یکی از زیربناهای اصلی در اقتصاد کشور هستند.

وی افزود: اگر جامعه کار و تلاش سلامت جسمی و روحی نداشته باشند، نمی توانند نقش موثری در استقلال نظام  ایفا کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گرایش نیروی کار به سمت مواد مخدر گفت: زمانی بیکاری سبب گرایش جوانان و اقشار مختلف جامعه به سمت اعتیاد بود، اما امروز اعتیاد در بین نیروی کار و تلاش و محیط های کاری بسط و گسترش یافته است به طوری که این میزان به بیش از ۲۰ درصد در بین نیروی کار می رسد.

این مقام مسئول، اظهار کرد: امیدواریم با تلاش ها و راهبردهای ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر در جهت معرفت‌زایی گام برداشته و پیشگیری از ابتلای نیروی کار به اعتیاد را کاهش دهیم، ضمن اینکه باید این بیماری را در بین آحاد جامعه به سرعت کاهش دهیم.

حیدریان افزود: در سالی که گذشت با بهره گیری از نیروهای کارشناس و همکاری سازمان های وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات متعددی در جهت احیای نقش‌آفرینی بخش فرهنگی و اجتماعی برگزار شد که حاصل این اقدامات تدوین سند جامع فرهنگی- اجتماعی و سند جامع ورزشی بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این اسناد راهبردهای وزارتخانه را برای برنامه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی تعیین می کنند، ضمن اینکه در تدوین این اسناد علاوه بر شناخت وضعیت و آسیب های موجود، دلایل بروز آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد در جهت اجرای برنامه های پیشگیرانه شناسایی می شوند.

وی به برنامه های اجتماعی این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: در این راستا مرکز جامع رفاه و ارائه خدمات به جامعه نیروی کار و تلاش با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می شود که در بخش های آموزشی، خدماتی و رفاهی فعالیت خواهد کرد.

این مقام مسئول، تصریح کرد: در حوزه فرهنگی نیز به دنبال ایجاد خانه های فرهنگ کار و تلاش هستیم که اساسنامه آن تهیه و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است؛ همچنین در بخش ورزشی با اصلاح اساسنامه های موجود به دنبال ایجاد بزرگترین زنجیره ورزشگاهی برای نیروی کار و تلاش هستیم که این هدف هیات امنای مستقل و تشکیلات استانی محقق خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با مجموعه این اقدامات کرامت، شأن کارگران و نیروی کار باید بازگردد تا استقلال و شعارهای اقتصادی مدنظر رهبر معظم انقلاب تحقق یابد.

همچنین در این مراسم بستان‌منش، مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح ملی استقرار مداخلات پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید (کاج)، در مرحله پایلوت جوامع نیروی کار کمتر از ۵۰۰ نفر را شامل می شود که ۶۰ تا ۷۰ درصد نیروی کار کشور را دربرمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: ۷۰ درصد آسیب های اجتماعی در حوزه اعتیاد است و این آسیب را به عنوان نقطه عطف تمام آسیب های اجتماعی مدنظر داریم.

کد مطلب 3785831

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