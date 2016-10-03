۲۰ درصد نیروی کار درگیر اعتیادند/تاسیس مرکز جامع رفاه کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی حیدریان امروز در مراسم طرح ملی استقرار مداخلات پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید(کاج) گفت: اهمیت نیروی کار و تلاش در اقتصاد کشور غیرقابل انکار است و به عنوان موتور اصلی نظام فعالیت می کند لذا این بخش از جامعه یکی از زیربناهای اصلی در اقتصاد کشور هستند.

وی افزود: اگر جامعه کار و تلاش سلامت جسمی و روحی نداشته باشند، نمی توانند نقش موثری در استقلال نظام ایفا کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گرایش نیروی کار به سمت مواد مخدر گفت: زمانی بیکاری سبب گرایش جوانان و اقشار مختلف جامعه به سمت اعتیاد بود، اما امروز اعتیاد در بین نیروی کار و تلاش و محیط های کاری بسط و گسترش یافته است به طوری که این میزان به بیش از ۲۰ درصد در بین نیروی کار می رسد.

این مقام مسئول، اظهار کرد: امیدواریم با تلاش ها و راهبردهای ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر در جهت معرفت‌زایی گام برداشته و پیشگیری از ابتلای نیروی کار به اعتیاد را کاهش دهیم، ضمن اینکه باید این بیماری را در بین آحاد جامعه به سرعت کاهش دهیم.

حیدریان افزود: در سالی که گذشت با بهره گیری از نیروهای کارشناس و همکاری سازمان های وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات متعددی در جهت احیای نقش‌آفرینی بخش فرهنگی و اجتماعی برگزار شد که حاصل این اقدامات تدوین سند جامع فرهنگی- اجتماعی و سند جامع ورزشی بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این اسناد راهبردهای وزارتخانه را برای برنامه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی تعیین می کنند، ضمن اینکه در تدوین این اسناد علاوه بر شناخت وضعیت و آسیب های موجود، دلایل بروز آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد در جهت اجرای برنامه های پیشگیرانه شناسایی می شوند.

وی به برنامه های اجتماعی این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: در این راستا مرکز جامع رفاه و ارائه خدمات به جامعه نیروی کار و تلاش با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می شود که در بخش های آموزشی، خدماتی و رفاهی فعالیت خواهد کرد.

این مقام مسئول، تصریح کرد: در حوزه فرهنگی نیز به دنبال ایجاد خانه های فرهنگ کار و تلاش هستیم که اساسنامه آن تهیه و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است؛ همچنین در بخش ورزشی با اصلاح اساسنامه های موجود به دنبال ایجاد بزرگترین زنجیره ورزشگاهی برای نیروی کار و تلاش هستیم که این هدف هیات امنای مستقل و تشکیلات استانی محقق خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با مجموعه این اقدامات کرامت، شأن کارگران و نیروی کار باید بازگردد تا استقلال و شعارهای اقتصادی مدنظر رهبر معظم انقلاب تحقق یابد.

همچنین در این مراسم بستان‌منش، مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح ملی استقرار مداخلات پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید (کاج)، در مرحله پایلوت جوامع نیروی کار کمتر از ۵۰۰ نفر را شامل می شود که ۶۰ تا ۷۰ درصد نیروی کار کشور را دربرمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: ۷۰ درصد آسیب های اجتماعی در حوزه اعتیاد است و این آسیب را به عنوان نقطه عطف تمام آسیب های اجتماعی مدنظر داریم.