دادگاه همچنان مشغول رسیدگی به پرونده کهریزک/جلسه بعدی ابلاغ نشد

میرمجید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کهریزک گفت: طبق آخرین استعلامی که از پرونده گرفته ایم، پرونده همچنان در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر است و هنوز مختومه شدن پرونده را اعلام نکرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعلل دادگاه برای برگزاری جلسه بعد به نامه اخیر ارسالی از سوی مرتضوی مربوط است یا خیر؟ گفت: قرار بود دادگاه برای برگزاری جلسه بعد ابلاغیه ای را صادر کند که هنوز هیچ ابلاغیه ای به دست ما نرسیده است.

پیش از این سعید مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای‌دم روح الامینی تشکیل شده بود، تبرئه شد، اما با اعتراض خانواده روح الامینی این پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی در رابطه با اتهام «معاونت در قتل» (شکایت جدید روح الامینی) و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» (بخش نقض شده رای شعبه ۷۶ در دیوان عالی کشور) تبرئه شده بود. سه شنبه ۹شهریور نیز اولین جلسه در دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار و رسیدگی به جلسات بعدی موکول شد.

سعید مرتضوی پس از برگزاری جلسه سوم دادگاه، نامه ای با مضمون عذرخواهی از خانواده جان باختگان حادثه کهریزک به ریاست دادگاه تقدیم و در آن از حوادث رقم خورده در تیر ماه ۸۸ ابراز تاسف کرده و از خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کرد. با این حال وکیل مدافع خانواده روح الامینی پیش از این به مهر گفته بود: در صورت برگزاری جلسه بعدی، پاسخ نامه دادستان سابق از سوی روح الامینی داده خواهد شد.