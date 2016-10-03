رایزنی موگرینی با ایران و روسیه درباره طرح کمک به حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک سخنگوی اتحادیه اروپا از رایزنی های مسئول سیاست خارجی این اتحادیه با ایران و روسیه درخصوص سوریه خبر داد.

بر این اساس، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گشته با «محمد جواد ظریف» رایزنی کرد و قرار است امروز نیز با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه درباره پیشنهاد کمک های جدید این اتحادیه به استان حلب در سوریه به مذاکره بپردازد.

بر اساس اعلام این سخنگو، اتحادیه اروپا طرح کمک به نیمی از جمعیت تحت محاصره در حلب را روز گذشته ارائه کرد؛ اما ابهاماتی در زمینه تضمین همکاری همه طرف های تأثیرگذار در این خصوص مورد ادعای این اتحادیه بود و لذا موگرینی قرار است در رایزنی ها دیروز و امروز خود با ایران و روسیه در این باره با وزرای خارجه تهران و مسکو به تبادل نظر بپردازد.

لازم به ذکر است بر اساس اعلام روزنامه استاندارد، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «کریستوز استایلانیز» کمیسر کمک های بشر دوستانه این اتحادیه با اعلام اختصاص ۲۵ میلیون یورو برای کمک به حلب گفتند: موقعیت و شرایط اضطراری حاکم بر حلب، اتحادیه اروپا را مجاب به ارائه کمک مالی کرد. تامین آب شرب، مواد غذایی و بهداشت از جمله ضروریات جاری در حلب است که امیدواریم کمک های اتحادیه اروپا بتواند در این موارد راهگشا باشد.