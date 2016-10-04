حمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تبیین و تثبیت هویت شهروندی در کودکان مبتنی بر تعالیم اسلام ناب و آموزههای انقلابی باید صورت پذیرد؛ اظهار کرد: متاسفانه در خصوص عزاداریهای محرم به روحیه کودکان و نقش مشارکتی آنان، سوالاتی که ممکن است این کودکان در خصوص عزاداریهای محرم داشته باشند و ... کمتر توجه شده است.
وی افزود: این در حالی است که امروز اگر ما در خصوص پاسخگویی به این نیازها وارد عمل نشویم؛ دشمنان ما با روش و شیوه مورد نظر خود و به راههای مختلف وارد عمل شده و آنچه را که خود میخواهند از عزاداریهای محرم، واقعه عاشورا، قیام امام حسین(ع) و ... به کودکان ما عرضه میکنند.
مدیر فرهنگسرای «کودک و آینده» شهرداری مشهد در خصوص برنامههای اجرایی در حسینیههای کودک سطح شهر گفت: در این حسینیهها واقعه عاشورا، قیام امام حسین(ع) و ... توسط روحانی که در امر کودک و نوجوان تخصص دارد در قالب اشعار عاشورایی، همخوانی، داستان و... به زبان کودکانه منتقل میشود.
وی در ادامه ابراز کرد: برنامه در حسینههای کودک با دعوت از مخاطبان و تلاوت قرآن آغاز میشود؛ سپس روحانی حاضر در حسینیه متناسب با سیر اتفاقات عاشورا در هرشب، در قالب داستانهای عاشورایی مطلب را با زبان کودکانه بیان میکند.
صادقی بیان کرد: در نهایت روضه کودکانه و قابل فهم برای مخاطبان گفته میشود و مراسم سینهزنی با استفاده از مداحان خردسال در هر تشکل و مسجد و حسینیه انجام و مراسم با دعای کودکان و آموزش نحوه دعا کردن به آنها پایان میپذیرد.
وی با اشاره به ظرفیت حسینیههای کودک گفت: هر حسینیه خدمات خود را در هر شب برای ۲۰۰ کودک و نوجوان پیشبینی کرده است؛ در مجموع پیش بینی میشود تا پایان دهه اول محرم که پایان این طرح نیز خواهد بود، حدود ۳۰ هزار کودک مشهدی از این طرح بهرهمند شوند.
مدیر فرهنگسرای «کودک و آینده» شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در کنار راهاندازی این حسینیهها ایستگاههای صلواتی ویژه کودکان نیز در سطح شهر راهاندازی شده است؛ در این ایستگاهها کودکان به نقاشی و رنگآمیزی با موضوع عاشورا و واقعه کربلا می پردازند و مربی حاضر در ایستگاه خیلی مختصر کودکان را با واقعه عاشورا آشنا میسازد.
وی با بیان اینکه تبلیغات برگزاری این حسینیه توسط اداره تبلیغات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد و اطلاع رسانی در شبکههای مجازی انجام شده است، ابراز کرد: سعی کردیم زمان برنامههای اجرایی در حسینیههای کودک همزمان با برگزاری مراسمات عزاداری بزرگسالان و در مکانهای نزدیک به هم باشد تا حضور مخاطبان راحتتر صورت گیرد.
صادقی در پایان با اشاره به اهمیت انتقال پیام عاشورا و انقلابی به کودکان گفت: محرم فرصت مغتنمی است که نباید از دست رود؛ این وظیفه ماست که در مجالس عزاداری بستری مناسب برای انتقال مفاهیم ارزشی و به روز برای کودکانمان ایجاد کنیم. کودکان ما نباید احساس کنند؛ در عزاداریهای محرم دیده نمیشوند و بدون نقش هستند. باید در عزاداریهای محرم نقش و جایگاه کودکان دیده شود تا آنان بتوانند فراخور سن و سال و روحیات خود در کنار سایر همسالانشان به عزاداری بپردازند.
