شناسایی ۴۵۰ نابینا در نهاوند/غربالگری بینایی ۱۷۰۰ نفر در سال جاری

داریوش سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سال گذشته سهم غربالگری بینایی شهرستان نهاوند ۹ هزار نفر بوده است، گفت: متأسفانه به علت بروز نقص فنی برای دستگاه و طی روند تعمیر آن در خارج از کشور تنها ۵ هزار و ۵۰۰ کودک ۳ تا ۶ سال غربالگری شدند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری و طی شش‌ماهه ابتدایی سال نیز ۱۷۰۰ نفر غربالگری شده‌اند، اظهار داشت: طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال از آبان ماه تا پایان اسفند در مراکز درمانی شهری و روستایی نهاوند انجام می‌پذیرد و بعدازاین زمان متقاضیان باید به اداره بهزیستی مراجعه کنند.

رئیس اداره بهزیستی نهاوند افزود: هزینه انجام این غربالگری در سال گذشته برای هر نفر ۲۰۰۰ تومان بوده است که گاهی با توجه به وضعیت اقتصادی افراد همین مبلغ نیز دریافت نشده است.

وی بابیان اینکه در صورت مشکوک شدن کارشناسان به مشکل بینایی در کودکان، فرد برای تست مجدد به مراکز مجهزتر استان ارجاع داده می‌شود، گفت: در برخی موارد ممکن است بیماری سرماخوردگی و یا سایر بیماری‌ها موجب کم بینی یا اختلال دید باشد.

سلگی با اشاره به اینکه در صورت تشخیص نیاز عینک برای افراد، بهزیستی به ازای هر نفر مبلغ ۵۰ هزار تومان کمک‌هزینه خرید عینک پرداخت می‌کند، گفت: از والدین کودکان ۳ تا ۶ سال تقاضامندیم در موعد مقرر با مراجعه به مراکز مشخص شده، تست غربالگری را انجام دهند.