«دی میستورا» صادق نیست/ اوضاع میدانی سوریه به نفع ارتش است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: حسین راغب الحسین نماینده پارلمان و معاون رئیس کمیته آشتی ملی سوریه اخیرا به همراه هیئتی از نمایندگان پارلمان این کشور به ایران سفر کرد. در جریان این سفر گفتگویی را با وی انجام شده که مشروح آن به شرح زیر است:

*اوضاع میدانی سوریه در حال حاضر چگونه است؟

اوضاع میدانی سوریه در حال حاضر به نفع ارتش سوریه است و نیروهای سوری در عرصه نبرد با گروه های تروریستی در مناطق مختلف سوریه به ویژه در حلب و حومه آن موفقیت های بزرگی کسب کرده اند، این پیروزی ها با یاری هم پیمانان ما در ایران و حزب الله و با مشارکت روسیه در حلب، لاذقیه، حماه و دیگر مناطق سوریه رخ می دهد. این بیانگر این است که دولت سوریه مصمم به بیرون راندن تروریست ها از سوریه و سپس مشارکت تمامی طرف ها در روند سیاسی کشور پس از برقراری کامل امنیت در سوریه است.

*حلب و کمک رسانی به مناطق مختلف سوریه در چه وضعیتی قرار دارد و چه موانعی در این زمینه وجود دارد؟

دولت سوریه در کمک رسانی به مناطق مختلف کشور از جمله حلب جدیت کافی را دارد اما باید گفت که گروه های مسلح و تروریستی مورد حمایت ترکیه، قطر و عربستان سعودی بر سر راه کمک رسانی به مناطق آسیب دیده و تحت محاصره خود اخلال ایجاد می کنند. به عنوان مثال، دولت سوریه اخیرا کمک هایی را به داریا ارسال کرده است و حتی این کمک ها شامل خانواده های افراد مسلح و تروریست هایی که سلاح خود را به زمین بگذارند، می شود چرا که آغوش ملت سوریه به سوی این افراد باز است.

بر سر راه کمک رسانی به مناطق مختلف سوریه موانعی وجود دارد که این موانع از سوی گروه های مسلح و تروریستی ایجاد می شود، در مناطق تحت محاصره تروریست ها مثل دیرالزور، الفوعه و کفریا از تاریخ ۲۰۱۶/۴/۳۰ تاکنون کمکی ارسال نشده است و این مناطق ۲۰ هزار شهروند غیر نظامی از جمله زنان، کودکان و افراد مسن و بیمار را در خود جای داده است. همچنین ۶۰۰ زخمی در این شهرها وجود دارد که از بسیاری از بیماری های واگیردار و مزمن رنج می برند.

کفریا و الفوعه ۵۵ کیلومتر از مناطق تحت کنترل دولت سوریه دور هستند لذا ما با دشواری در ارسال کمک ها به این مناطق مواجه هستیم، دولت سوریه از طریق هوایی اقدام به توزیع مواد غذایی و دارویی به دیرالزور، الفوعه و کفریا می کند اما در حقیقت این روش کافی نیست و نیازهای ساکنان این مناطق بسیار زیاد است.

*آتش بس مورد توافق آمریکا و روسیه که اخیرا در سوریه به اجرا گذاشت شد را چگونه ارزیابی می کنید؟

در واقع دولت سوریه با هر گونه راهکار سیاسی برای حل بحران این کشور و هر نوع راهکاری که مانع از کشتار شهروندان سوری شود موافق است اما گروه های مسلح به ویژه گروه های تحت حمایت عربستان سعودی و قطر به این آتش بس پایبند نیستند. به عنوان مثال در روز نخست برقراری آتش بس در الفوعه و کفریا ۱۷ بار آتش بس توسط تروریست ها نقض شد. این نقض آتش بس در حومه حلب و دمشق نیز وجود داشت. گروه های مسلح و حامیان آنها خواهان برقراری آرامش در سوریه و تداوم آتش بس نیستند و هدف آنها تجزیه این کشور است اما به حول و قوه الهی و با حمایت هم پیمانان سوریه این اتفاق رخ نخواهد داد.

*وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است که آمریکایی ها از ارتش سوریه بابت حمله به مواضع ارتش سوریه در دیر الزور عذرخواهی کرده اند، هر چند این عذرخواهی غیر مستقیم صورت گرفته است آیا می توان از آن پیامی دریافت کرد؟

«بثینه شعبان» مشاور اطلاع رسانی بشار اسد در این رابطه اعلام کرده است که عذرخواهی آمریکا به طور رسمی به دست ما نرسیده است و تا زمانی که رسما این اتفاق نیفتد ما آن را به رسمیت نخواهیم شناخت. ما به عذرخواهی نیاز نداریم بلکه می خواهیم آمریکایی ها در عملکرد خود در قبال سوریه صادق و بی طرف باشند. ما می خواهیم آمریکا فرق تروریست و دولت سوریه را بداند. دولت سوریه حامی ملت و سرزمین خود است و حال آنکه تروریست ها، کودکان و شهروندان بیگناه سوری را قتل عام می کنند. واشنگتن از تروریسم حمایت می کند و ما چیزی را که از این کشور می خواهیم توقف حمایت از گروه های تروریستی است نه عذرخواهی شفاهی.

*راه حل واقعی بحران سوریه پس از گذشت بیش از ۵ سال را در چه می دانید؟

راه حل بحران سوریه واضح و آشکار است، عربستان سعودی، قطر و ترکیه باید حمایت خود را از تروریست ها متوقف کنند. ملت سوریه خود به تنهایی می تواند مشکلاتش را حل و فصل کند. گفتگوهای ملی بهترین راه حل بحران سوریه است گفتگوهایی که تمامی طیف های سوری در آن مشارکت داشته باشند. شهروندان سوری نمی خواهند کسی از خارج بر آنها حکومت کند، آنها از طریق صندوق های رای و انتخاباتی که تحت نظارت روسیه، ایران، ونزوئلا و دیگر کشورهای جهان برگزار شد، بشار اسد را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. این انتخابات در بیروت نیز برگزار شد، جایی که سوریه در آن سلطه ندارد اما حتی در بیروت نیز آوارگان سوری به پای صندوق های رای رفتند و به بشار اسد رای دادند و با رای خود اعلام کردند که ما می خواهیم به کشورمان بازگردیم و حکومت به دست بشار اسد اداره شود.

*چرا این مذاکرات تاکنون نتیجه بخش نبوده است؟

زیرا مخالفان سوری خارج نشین، مخالفان وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی اولا پایگاهی در سوریه ندارند دوما این عنوان درباره کسانی به کار گرفته می شود که ارزشی ندارند و سوما این افراد مزدوران توطئه های رژیم صهیونیستی در منطقه هستند. مخالفان خارج نشین تنها به دنبال کشتار مردم سوریه و تجزیه این کشور هستند اما دولت سوریه خواهان برقراری امنیت و ثبات است به همین دلیل است که مذاکرات سوریه با وجود چنین مخالفانی به سرانجام نمی رسد.

مخالفان سوری خارج نشین دارای محبوبیت و پایگاه مردمی نیستند بلکه در ورای آنها حامیان منطقه ای و بین المللی قرار دارد که خواهان امنیت و ثبات در سوریه نیستند از همین رو مذاکرات حل بحران سوریه موفقیت آمیز نیست. همچنین در مواضع مخالفان سوری خارج نشین و حامیانشان دوگانگی وجود دارد، برخی از آنها در جایی می گویند سوریه درگیر انقلاب است و برخی دیگر اعتقاد دارند سوریه دچار جنگ داخلی شده است. ما می گوییم چنین سخنانی اشتباه است و سوریه شاهد جنگ داخلی نیست بلکه در نبرد با گروه های تروریستی و مسلح است. ما اخیرا شاهد بودیم تروریست ها ۴۰ شهروند سوری را همچون گوسفند ذبح کردند در چنین شرایطی سازمان های حقوق بشری کجا هستند؟ «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل برای حل بحران سوریه کجا هست؟

حتی استفان دی میستورا نیز صادق نیست و همه چیز را به بازی گرفته است. وی در راستای خدمت به پروژه ای خاص فعالیت می کند لذا در چنین شرایطی بحران سوریه تنها از طریق پاکسازی کامل کشور از تروریست ها و مزدوران قاتل صورت می گیرد.

*موضع ترکیه در قبال سوریه قبل و بعد از کودتای نافرجام این کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما شنیده ایم که موضع ترکیه پس از کودتای نافرجام این کشور تغییر کرده است اما تاکنون تغییری را حس نکرده ایم. حتی این تغییر موضع را از دوستان ایرانی خود نیز شنیده ایم اما ما شاهد تغییر واقعی ترکیه نبوده ایم و مرزهای این کشور همچنان باز است و تروریست ها به سوریه اعزام می شوند و همچنان اراضی سوریه توسط ترکیه نقض می شود لذا ما به «رجب طیب اردوغان» و کابینه وی اطمینانی نداریم.