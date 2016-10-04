به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، اصغر ریاضتی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران امروز با اشاره به برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب غرب به عنوان دومین پروژه زیر فاینانس بانک توسعه، گفت: شرکت «کوزو توپلو» ترکیه به عنوان پیمان‌کار طراحی و ساخت چهار مدول تصفیه‌خانه از طریق برگزاری مناقصه بین‌المللی و تایید بانک توسعه اسلامی انتخاب شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه شرکت آب و فاضلاب تهران در سال ٩٣ به منظور تامین اعتبار لازم برای پروژه‌های احداث ١٢ کیلومتر تونل انتقال فاضلاب و اجرای چهار واحد تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران، توانست وام بانک توسعه اسلامی را دریافت کند، تصریح کرد: با موافقت این بانک عملیات اجرایی تونل انتقال فاضلاب غرب تهران در نیمه دوم همان سال آغاز به کار کرد.

وی افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران که در زمینی به مساحت ٤٥ هکتار در منطقه فیروز بهرام واقع شده است با جمعیت زیر پوشش دو میلیون و ١٠٠هزار نفر امکان تصفیه فاضلاب مناطق غرب و جنوب ‌غربی تهران را فراهم می‌کند.

ریاضتی هزینه اجرای طرح را ١٢٤ میلیون و ٩٠٠ هزار یورو اعلام کرد و افزود: مدت اجرای پروژه ٥٤ ماه با احتساب یک سال زمان بهره‌برداری پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران با اشاره به ظرفیت سالانه ١٩٠ میلیون متر مکعبی این طرح، یادآور شد: این تصفیه‌ خانه قادر است سالانه ١٩٠میلیون مترمکعب پساب قابل استفاده برای بخش کشاورزی را به چرخه تولید بازگرداند و به عنوان یکی از منابع آبی پایدار شهر نیز به شمار آید.