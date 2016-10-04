۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۵

به ارزش ۱۲۴ میلیون یورو؛

ایران و ترکیه قرارداد ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب امضا کردند

ایران و شرکت «کوزو توپلو» ترکیه امروز قراردادی به ارزش حدود ۱۲۴ میلیون یورو به منظور ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران به ظرفیت سالانه ١٩٠ میلیون مترمکعب امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، اصغر ریاضتی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران امروز با اشاره به برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب غرب به عنوان دومین پروژه زیر فاینانس بانک توسعه، گفت: شرکت «کوزو توپلو» ترکیه به عنوان پیمان‌کار طراحی و ساخت چهار مدول تصفیه‌خانه از طریق برگزاری مناقصه بین‌المللی و تایید بانک توسعه اسلامی انتخاب شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه شرکت آب و فاضلاب تهران در سال ٩٣ به منظور تامین اعتبار لازم برای پروژه‌های احداث ١٢ کیلومتر تونل انتقال فاضلاب و اجرای چهار واحد تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران، توانست وام بانک توسعه اسلامی را دریافت کند، تصریح کرد: با موافقت این بانک عملیات اجرایی تونل انتقال فاضلاب غرب تهران در نیمه دوم همان سال آغاز به کار کرد.

وی افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران که در زمینی به مساحت ٤٥ هکتار در منطقه فیروز بهرام واقع شده است با جمعیت زیر پوشش دو میلیون و ١٠٠هزار نفر  امکان تصفیه فاضلاب مناطق غرب و جنوب ‌غربی تهران را فراهم می‌کند.

ریاضتی هزینه اجرای طرح را ١٢٤ میلیون و ٩٠٠ هزار یورو اعلام کرد و افزود: مدت اجرای پروژه ٥٤ ماه با احتساب یک سال زمان بهره‌برداری پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران با اشاره به ظرفیت سالانه ١٩٠ میلیون متر مکعبی این طرح، یادآور شد: این تصفیه‌ خانه قادر است سالانه ١٩٠میلیون مترمکعب پساب قابل استفاده برای بخش کشاورزی را به چرخه تولید بازگرداند و به عنوان یکی از منابع آبی پایدار شهر نیز به شمار آید.

