تدابیر امنیتی برای برگزاری مراسم عزاداری محرم در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان و فرماندهی پلیس شهری کابل از شیعیان این شهر خواسته است به منظور جلوگیری از وقوع حوادث امنیتی، مراسم عزاداری روز عاشورا را در داخل مساجد و حسینیه‌ها برگزار کنند و از راه‌اندازی دسته‌ جات سینه‌زنی و راهپیمایی‌های خیابانی خودداری کنند.

در سال‌های گذشته در روز عاشورا عزاداران حسینی دسته‌ جات زنجیرزنی و سینه زنی برگزار می کردند.

در این بیانیه که امروز منشر شده، آمده است: محافل عزاداری و تجلیل از روز عاشورا با هماهنگی وزارت ارشاد و حج و اوقاف افغانستان و پلیس شهری، در مناطقی که برادران اهل تشیع زندگی می کنند، برگزار شود.

این دو نهاد از شیعیان خواسته‌اند در سخنرانی‌هایی که در رسانه‌ها، مساجد و حسینیه‌ها ایراد می شود، اعتدال و میانه‌روی را مراعات کنند تا از بحث‌های اختلافی میان مردم و علمای دینی خودداری شود.

در ادامه آمده است از اعمال خلاف شأن ماه محرم، همانند تیغ زنی، قمه زنی، سینه زنی با بدن برهنه، ایجاد مزاحمت و نصب پرچم‌ در وسایل نقلیه جلوگیری می‌شود.

هر دو نهاد از مردم خواسته‌اند که از استفاده از بلندگوهایی که آرامش مردم به خصوص افراد بیمار را برهم می‌زند و در جریان تدریس در مراکز آموزشی و ادای نماز ایجاد اختلال می‌کند، خودداری کنند.

این دو نهاد از علما خواسته‌اند در خطبه نماز جمعه درباره عاشورا سخنرانی کنند، از نهادهای امنیتی خواسته شده که امنیت مراسم عاشورا را تامین کنند و از رسانه‌ها نیز خواسته شده که در برنامه‌های خود در دهه محرم از انتشار برنامه های مخالف فرهنگ و ارزش‌های دینی خودداری کنند.

حمله انتحاری در مراسم عاشورای سال ۱۳۹۰ در کابل دست کم ۸۰ کشته بجای گذاشت.