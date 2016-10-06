اعزام ۷۲ گروه پزشکی از شهرستان خلخال به مراسم اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری عصر پنج‌شنبه در جلسه ستاد اربعین استان اردبیل با یادآوری ۳۱۳ نفر اکیپ بهداشت و درمان در سال گذشته، تصریح کرد: امسال نیز اعزام پزشکان انجام می‌شود.

وی افزود: این تعداد در ۷۲ چادر نسبت به خدمت‌رسانی اقدام خواهند کرد و تمامی خدمات درمانی و دارویی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

فرماندار خلخال با اشاره به استقرار اکیپ‌های پزشکی در مسیر نجف تا کربلا ادامه داد: به منظور خدمت‌رسانی به زائران جلسات هماهنگی در شهرستان نیز تشکیل شده است.

وی با اشاره به جمع‌آوری کمک‌های مردمی کارکنان ادارات شهرستان تأکید کرد: علاوه بر این جهت استفاده بهینه از خدمات دستگاه‌ها اطلاع‌رسانی مطلوب انجام شد.

در این جلسه رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اردبیل نیز با بیان اینکه اکیپ پزشکی خلخال یک مجموعه مردم‌نهاد است، تصریح کرد: در واقع این مجموعه در قالب درمانگاه‌های ۳۱۳ در سراسر کشور پزشکان را فعال کرده است تا به صورت رایگان در برخی مقاطع ارائه خدمت کنند.

غلامرضا حمید خلق با بیان اینکه خدمات دارویی و درمانی این گروه رایگان است، اضافه کرد: هزینه‌های فعالیت گروه از سوی خیرین تأمین می‌شود و فعالیت‌های آن تحت مدیریت علوم پزشکی نیست.

وی با اشاره به برخی تداخل‌ها در روند فعالیت این گروه با خدمات‌رسانی علوم پزشکی خواستار ساماندهی خدمات درمانی ارائه شده به زائران شد.