ارائه ۴ هزار خدمت پزشکی رایگان ارتش به مردم بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عارفی فر اظهار کرد: این گروه یکی از ۱۰۰ گروهی است که به مناطق جنگی اعزام و مشغول خدمات رسانی درمانی و رفاهی به مردم هستند.

عارفی فر افزود: گروه پزشکی مستقر در بشاگرد؛ متخصص غدد، جراح، داخلی و پزشک عمومی است که به صورت رایگان و با دارو به مردم و بیماران خدمات رسانی می‌کند.

وی ادامه داد: در کنار خدمات پزشکی در این مدت ۴۰۰ بسته غذایی به ارزش هر بسته ۶ میلیون تومان بین مردم توزیع شده است.

رئیس اکیپ اداره بهداشت ودرمان ارتش افزود: هر بسته غذایی شامل دو کیسه برنج، روغن، عدس، لوبیا، ماکارونی، سویا، خرما و رب گوجه است.