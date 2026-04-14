  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

ارائه ۴ هزار خدمت پزشکی رایگان ارتش به مردم بشاگرد

بشاگرد- رئیس اکیپ اداره بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: از ابتدای جنگ تاکنون ارتش جمهوری اسلامی ایران بیش از ۴ هزار خدمت پزشکی رایگان به مردم شهرستان بشاگرد ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عارفی فر اظهار کرد: این گروه یکی از ۱۰۰ گروهی است که به مناطق جنگی اعزام و مشغول خدمات رسانی درمانی و رفاهی به مردم هستند.

عارفی فر افزود: گروه پزشکی مستقر در بشاگرد؛ متخصص غدد، جراح، داخلی و پزشک عمومی است که به صورت رایگان و با دارو به مردم و بیماران خدمات رسانی می‌کند.

وی ادامه داد: در کنار خدمات پزشکی در این مدت ۴۰۰ بسته غذایی به ارزش هر بسته ۶ میلیون تومان بین مردم توزیع شده است.

رئیس اکیپ اداره بهداشت ودرمان ارتش افزود: هر بسته غذایی شامل دو کیسه برنج، روغن، عدس، لوبیا، ماکارونی، سویا، خرما و رب گوجه است.

