یوسف حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بی آبی در روستاهای بشاگرد مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است گفت: کمبود آب در شهرستان و روستاهای بشاگرد به یک مشکل جدی تبدیل شده است که نیازمند حمایت های جدی برای حل این بحران هستیم.

حسینی بیان کرد: بیش از ۱۴۰ روستای شهرستان بشاگرد با بحران جدی آب مواجه هستند به طوری‌که مردم برای تامین آب روزانه خود با مشکلاتی روبرو شده اند.

بخشدار گوهران بشاگرد با بیان این مطلب که دغدغه های همه مسئولان شهرستان حل مشکل بی آبی است عنوان کرد: کمبود بارشها و نزولات جوی و خشک شدن سفره های زیر زمینی طی سال گذشته در بی آبی‌ها بی تاثیر نبوده و همه توان خود را در تکمیل پروژه انتقال آب از سد جگین به این شهرستان گذاشته ایم.

به گفته وی، روستاهای بخش گوهران بشاگرد در شرایط مناسبی قرار نداشته و برای تامین آب این روستاها با مشکل بر خورد کرده ایم.

وی بیان کرد: با پیگیری های انجام شده از طریق شرکت آبفای روستایی برای حل مشکل بی آبی در روستاهای بخش گوهران برای اولین بار در شهرستان بشاگرد کلنگ آبرسانی به ۴۳ روستا در این بخش به زمین زده شد و پیمانکار این پروژه فعالیت خود را آغاز کرد.

بخشدار گوهران گفت: آبرسانی به این روستاها از سد تنگ سهران انجام می شود که با حفر دو چاه در محدوده این سد ابتدا ۱۳ روستا که درحاشیه این سد قرار دارند از آب شرب برخوردار می شوند.

حسینی افزود: این پروژه آبرسانی در قالب دوچاه و یک تصفیه خانه در کنار دریاچه سد تنگ سهران در حال اجرا است و اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تبصره ۶ و ماده ۱۸۰ تملک دارائی برای آن هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: این پروژه جمعیتی بالغ بر هزار خانوار در قالب بیش از ۶ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار می دهد.

بخشدار گوهران گفت: با پایان این پروژه ۷۰ درصد از ۶۹ روستاهای بخش گوهران از بی آبی در امان خواهند ماند که از بمبارک تا روستای اشکان و کل حوزه درابسر را شامل می شود.