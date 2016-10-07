همایش شیرخوارگان در مسجد جامع شهر محمدیه برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر همزمان با سراسر کشور و در پنجمین روز از ایام سوگواری سالار شهیدان و اولین جمعه از ماه محرم جمعی از مادران شهرمحمدیه به همراه طفل شیرخوار خود در مسجد جامع شهر محمدیه حضور یافتند و یاد حضرت علی اصغر(ع) را گرامی داشتند.

همایش شیرخوارگان در یک حرکت جهانی در بیش از ۴ هزار نقطه ایران و جهان در ۴۰ کشور دنیا نیز برگزار می شود و نمادی از عشق و ارادت عمومی به سالار شهیدان است.

همایش شیرخوارگان حسینی که هرساله در سراسر ایران اسلامی به مناسبت زنده نگاه اشتن یاد و خاطر شهدای کربلا و مظلومیت اهل بیت (ع) بخصوص طفل شیرخوار آقا اباعبد الله الحسین (ع) حضرت علی آصغر برگزار می شود و شیر زنان محمدیه نیز در اولین جمعه از ماه محرم به همراه کودکان خود به یاد مظلومیت حضرت علی اضغر (ع) نوای لالایی سردادند.

مادران حسینی با لبیک به ندای یا حسین اعلام کردند آماده اند فرزندان خود را در راه سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) و مدافعان حرم نذر کنند.

در این مراسم حجت الاسلام حر فرقانی نیا بابیان اینکه مادران پاک، پارسا و باحیا می توانند نسل انقلابی که ادامه دهنده راه شهیدان دشت کربلا باشند را تریبت کنند.

وی افزود: برگزاری همایش شیرخوارگان که دیگر جهانی شده است به نوعی سربازگیری برای انقلاب و مقدمه ای برای ظهور امام زمان (عج) خواهد بود.

در این مراسم مداحان اهل بیت(ع) به مداحی و سوگواری پرداختند.