فیلم/ حریق در پالایشگاه نفت شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه آتش سوزی بامداد جمعه در پالایشگاه نفت شاهرود تا اندازه ای بود که علاوه بر بسیج تمام نیروهای خطوط لوله و همچنین پخش فرآوره های نفتی منطقه شاهرود، ۳۰نیرو و شش خودروی اطفای حریق آتش نشانی شهرداری این شهر نیز برای کمک در محل حضور داشتند.

در این حادثه که بالغ بر ۸۰ هزار لیتر فرآورده نفتی سوخت میزان شعله ها در بدو وقوع آنقدر گسترده بود که از صدها متر دورتر نیز قابل مشاهده بود.

در این حادثه دو نفر از پرسنل واحد پالایش فرآورده های نفتی در لحظات ابتدایی عملیات امدادی از ناحیه دست و کتف دچار مصدومیت شدند.