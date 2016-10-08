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۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

فیلم/ حریق در پالایشگاه نفت شاهرود

فیلم/ حریق در پالایشگاه نفت شاهرود

شاهرود - پالایشگاه نفت شاهرود که به صورت گسترده ای گرفتار شعله های آتش شده بود با تلاش پنج ساعته آتش نشانان و نیروهای امدادی نجات یافت.

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به گزارش خبرنگار مهر، حادثه آتش سوزی بامداد جمعه در پالایشگاه نفت شاهرود تا اندازه ای بود که علاوه بر بسیج تمام نیروهای خطوط لوله و همچنین پخش فرآوره های نفتی منطقه شاهرود، ۳۰نیرو و شش خودروی اطفای حریق آتش نشانی شهرداری این شهر نیز برای کمک در محل حضور داشتند.

در این حادثه که بالغ بر ۸۰ هزار لیتر فرآورده نفتی سوخت میزان شعله ها در بدو وقوع آنقدر گسترده بود که از صدها متر دورتر نیز قابل مشاهده بود.

در این حادثه دو نفر از پرسنل واحد پالایش فرآورده های نفتی در لحظات ابتدایی عملیات امدادی از ناحیه دست و کتف دچار مصدومیت شدند.

کد مطلب 3789700

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