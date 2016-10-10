خط و نشان گازی ایران برای عراق/ پول ندهید خبری از گاز نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بساط اولتیماتوم‌های معاونان وزیر نفت خطاب به شرکت‌های خارجی و بین‌المللی در صنایع نفت و گاز کشور حسابی رونق گرفته است.

بر این اساس پس از اولتیماتوم روز گذشته علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت به منظور فسخ قراردادهای نفتی در صورت فساد شرکت‌های خارجی، امروز معاون دیگر وزیر نفت به دلیل تاخیر در پرداخت پول ساخت خط لوله مشترک گاز، برای عراقی‌ها خط و نشان کشید.

حمیدرضا عراقی امروز در گفتگویی با بیان اینکه هم اکنون مشکلات مالی عراق مانع صادرات گاز است، گفت: ماه‌ها است که عراقی‌ها پرداخت پول را به تأخیر انداخته‌اند و از آنجایی که مجری این طرح صادرات گاز، پیمانکار بخش خصوصی است، نمی‌توانیم بدون مشخص شدن شیوه پرداخت و دریافت پول گاز را صادر کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در مراوده‌های بین‌المللی تعارف نداریم، تصریح کرد: ایران برای صادرات گاز به بغداد آمادگی کامل دارد و منتظر اعلام آمادگی دولت عراق است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه برای صادرات گاز به بصره هم تلاش می‌کنیم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، صادرات گاز ایران شروع شود، اظهار داشت: برای صادرات گاز به عراق، دو قرارداد امضا شده است.

به گزارش مهر، شرکت ملی گاز ایران و وزارت برق و نیروی عراق، سال ٢٠١٣ میلادی قرارداد گازی امضا کردند و سال ٢٠١٦ میلادی الحاقیه‌ای در زمینه افزایش حجم و مدت زمان قرارداد بین دو کشور امضا شد.

براساس این قرارداد، صادرات گاز از هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز و پس از ٢١ ماه به سقف قرارداد خواهد رسید. در فصول گرم ٣٥ و در فصول سرد ٢٥ میلیون مترمکعب و در مجموع سالانه ١٠ میلیارد مترمکعب گاز به منطقه بغداد صادر خواهد شد.

قرارداد صادرات گاز به منطقه بصره، هم به عنوان دومین قرارداد فروش گاز به عراق سال ٢٠١٥ میلادی امضا و بر اساس آن، در فصول گرم ٣٥ و در فصول سرد ٢٠ میلیون مترمکعب و در مجموع سالانه ٩ میلیارد مترمکعب گاز به این منطقه ارسال خواهد شد.

با گذشت حدود سه سال از امضای نخستین قرارداد صادرات گاز بین ایران و عراق ابتدا فعالیت گروه تروریستی داعش و حالا عدم پایبندی عراقی به پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران، صادرات گاز به این کشور همسایه را با وقفه و تاخیر همراه کرده است.