به گزارش خبرنگار مهر، براساس این یادداشت تفاهمی که سال ۲۰۱۳ میلادی بین وزیران نفت و انرژی ایران و عمان امضا شده بود، دو طرف توافق کردند که در مدت بسیار کوتاهی عملیات احداث خط لوله گاز ایران به عمان آغاز شود.

با گذشت حدود سه سال از امضای این تفاهم نامه، بالا گرفتن اختلافات بین عمان و امارات متحده عربی، پروژه صادرات گازهای ترش ایران به این کشور عربی را در بن بست قرار داده است.

علیرضا کاملی با اشاره به اختلاف امارات متحده عربی و عمان بر سر تعیین مسیر ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به عمان، گفت: این اختلاف به مهمترین چالش فعلی صادرات گاز ایران به عمان تبدیل شده است.

مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با تاکید بر اینکه تاکنون امارات با درخواست عمان به منظور احداث بخشی از خط لوله انتقال گاز ایران به این کشور مخالفت کرده است، تصریح کرد: امارات معتقد است که بخشی از خط لوله گاز از آب‌های حاکمیتی این کشور عبور می‌کند و از این رو خواستار تغییر مسیر ساخت خط لوله انتقال گاز شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی عمان یک گزینه جدید را برای تغییر مسیر ساخت خط لوله انتقال گاز ایران پیشنهاد داده است، اظهار داشت: عمان خواستار تغییر مسیر خط لوله از آب‌های حاکمیتی امارات به آب‌های عمیق تر در منطقه دریای عمان و خلیج فارس شده است.

وی با بیان اینکه انتقال مسیر ساخت خط لوله انتقال گاز به آب‌های عمیق هزینه های ساخت این خط لوله را به شدت افزایش می دهد، تاکید کرد: علاوه بر این در صورت ساخت خط لوله در آب های عمیق در سال های آینده انجام عملیات تعمیرات این خط لوله هم مشکل خواهد شد.

کاملی با اشاره به ادامه مذاکرات با عمان برای تعیین اقتصادی‌ترین مسیر ساخت خط لوله انتقال گاز، خاطرنشان کرد: امیدواریم توافق بین امارات و عمان برای عبور بخشی از خط لوله انتقال گاز ایران حاصل شود.

به گزارش مهر، طرح ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به عمان شامل دو قطعه خط لوله گاز خشکی و دریایی است، بر این اساس قرار است انشعابی به طول تقریبی ۲۰۰ کیلومتر از خط لوله هفتم سراسری (خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان) از منطقه عسلویه به «کوه مبارک» بندرعباس کشیده شود.

ساخت تاسیسات تقویت فشار و اندازه‌گیری گاز در منطقه کوه مبارک بندرعباس و احداث یک قطعه ۲۰۰ کیلومتری برای انتقال گاز از بستر دریای عمان به بندر صحار کشور عمان هم از دیگر مراحل ساخت این خط لوله انتقال گاز به شمار می‌رود.

محمد اکبرزاده مدیر پروژه مطالعات ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عمان اخیرا با تاکید بر اینکه بر اساس آخرین اعلام شرکت ملی نفت، ظرفیت انتقال گاز این خط لوله از یک به حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز افزایش یافته است، گفته است: اخیرا «INTECSEA» هلند برای مشارکت در روند ساخت این خط لوله انتقال گاز پیشنهادی رسمی ارائه کرده است.

حجم این قرارداد ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال است و قرار است خط لوله صادراتی گاز ایران از طریق رودان در استان هرمزگان به «صحرای صحار» در عمان وارد می‌شود و بعد به شبکه داخلی گاز عمان متصل شود.