مجید بوجارزاده امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه سه شنبه هفته جاری خط لوله صادرات گاز ایران به عراق به طور رسمی افتتاح می شود، گفت: با وجود افتتاح خط لوله اما صادرات گاز به عراق فعلا آغاز نخواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون تزریق گاز به خط لوله صادرات گاز به عراق آغاز شده و مشکلی برای صدور گاز به این کشور همسایه وجود ندارد، تصریح کرد: اما طرف عراقی هنوز برای واردات گاز ایران آماده نیست.

امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت هفته گذشته با بیان اینکه هم اکنون خط لوله صادرات گاز ایران به بغداد از گاز پر است اما اعتبار اسنادی (ال سی) این طرح هنوز باز نشده و به محض حل مسائل مالی، گاز ایران به بغداد می‌رود، گفته بود: اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.

به گزارش مهر، بخشی از خط لوله ششم سراسرس با هدف صادرات گاز به عراق هفته جاری درحالی افتتاح می‌شود که صادرات گاز به این کشور همسایه فعلا آغاز نخواهد شد.

بر این اساس سه شنبه هفته جاری قطعه دهگلان تا بیستون خط لوله گاز ششم سراسری دهگلان توسط حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افتتاح می‌شود. هم اکنون ساخت قطعه دوم این خط لوله به طول ٦٠٠ کیلومتر در حال اجراست.

خط ششم سراسری، از پارس جنوبی شروع می شود و پس از گذر از استان خوزستان، در استانهای لرستان، ایلام و کرمانشاه ادامه می یابد و در نهایت به دهکلان می رسد. این خط لوله پس از دزفول به کوهدشت می رسد و پس از آن ١٢٠ کیلومتر تا بیستون امتداد می‌یابد.

به گزارش مهر، شرکت ملی گاز ایران و وزارت برق و نیروی عراق، سال ٢٠١٣ میلادی قرارداد گازی امضا کردند و سال ٢٠١٦ میلادی الحاقیه‌ای در زمینه افزایش حجم و مدت زمان قرارداد بین دو کشور امضا شد.

براساس این قرارداد، صادرات گاز از هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز و پس از ٢١ ماه به سقف قرارداد خواهد رسید. در فصول گرم ٣٥ و در فصول سرد ٢٥ میلیون مترمکعب و در مجموع سالانه ١٠ میلیارد مترمکعب گاز به منطقه بغداد صادر خواهد شد.

قرارداد صادرات گاز به منطقه بصره، هم به عنوان دومین قرارداد فروش گاز به عراق سال ٢٠١٥ میلادی امضا و بر اساس آن، در فصول گرم ٣٥ و در فصول سرد ٢٠ میلیون مترمکعب و در مجموع سالانه ٩ میلیارد مترمکعب گاز به این منطقه ارسال خواهد شد.

با گذشت حدود سه سال از امضای نخستین قرارداد صادرات گاز بین ایران و عراق ابتدا فعالیت گروه تروریستی داعش و حالا عدم پایبندی عراقی به پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران، صادرات گاز به این کشور همسایه را با وقفه و تاخیر همراه کرده است.