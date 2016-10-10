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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۲

وزارت خارجه چین اعلام کرد:

لزوم دست یابی به راه حل سیاسی با هدف پایان دادن به بحران سوریه

لزوم دست یابی به راه حل سیاسی با هدف پایان دادن به بحران سوریه

سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار میانجیگری سازنده شورای امنیت در راستای پایان دادن به بحران در سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه چین امروز از لزوم دست یابی به راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه خبر داد.

«جنگ شوانگ» (Geng Shuang) سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در سخنانی در این باره اعلام کرد: ما نگرانی خود را از اوضاع کنونی سوریه اعلام می کنیم. درگیری ها در این کشور به مدت ۵ سال است که ادامه یافته است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه خواستار میانجیگری سازنده شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای پایان دادن به بحران در سوریه شد.

وی در ادامه تأکید کرد که تلاش‌ ها در این راستا لازم است در مسیر برقراری آتش‌ بس، مذاکره، کمک های بشردوستانه و مبارزه یکپارچه در برابر تروریسم ادامه یابد.

کد مطلب 3792585

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