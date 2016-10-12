بغداد موافقت با ورود نیروهای نظامی ترکیه به عراق را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، دفتر رسانه ای «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای ادعاهای ترکیه برای حضور نظامی در پایگاه البعشیقه در استان نینوا را رد نموده و اعلام کرد دولت عراق هیچ گونه موافقت رسمی یا شفاهی برای ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک خود اعطا نکرده است.

این دفتر همچنین تمام ادعاهای ترکیه در خصوص حضور نیروهای خود در خاک عراق را عاری از صحت دانست.

دفتر حیدر العبادی در این بیانیه اعلام کرد: در پاسخ به ادعاها و اظهارات متناقض طرف ترکیه ای که سعی دارد حضور غیرقابل قبول نیروهای خود در خاک عراق را توجیه نماید و همچنین با توجه به نشست خبری مشترک حیدر العبادی نخست وزیر عراق و احمد داود اوغلو همتای ترک خود طی اواخر سال ۲۰۱۴ در آنکارا، حقایقی را به اطلاع مردم عراق می رسانیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: گفتگوها بین نخست وزیران دو کشور در آن زمان متضمن آموزش بخشی از پلیس عراق در داخل ترکیه (و نه ورود نیروهای ترکیه به عراق) بر اساس پروتوکول امضایی بین دو کشور در سال ۲۰۰۹ بود که در بند هفت خود صراحتا تصریح دارد که میهمان باید به اوامر و دستورات [میزبان] گردن نهد.

دفتر العبادی همچنین افزود: قطعا آموزش در ترکیه به معنای موافقت با این نیست که نیروهای زمینی ترکیه بدون اطلاع و موافقت دولت عراق به همراه توپ و تانک خود وارد عراق شوند. اگر بنا بر تفسیر مقامات ترکیه درخواست آموزش به معنای آزادی ورود نیروها و تجهیزات نظامی بدون موافقت کشور میزبان است پس اسرائیل نیز به موجب توافقنامه آموزش نظامی با آنکارا در داخل خاک ترکیه می تواند نظامیانش را وارد این کشور کند.

این بیانیه همچنین آورده است: در دیدار مذکور [دیدار حیدر العبادی و احمد داود اوغلو] طرف ترکیه ای اعزام نیرو به عراق را خواستار شد اما این درخواست با مخالفت کامل مواجه شد چرا که عراق نیازی به نیروهای کشورهای همسایه نداشته و این امر می توانست به کشمکش های منطقه ای که دخلی به عراق ندارد دامن بزند. نیروهای ترکیه بخشی از ائتلاف بین المللی در حمایت از عراق جهت مبارزه با داعش نیستند ضمن اینکه به غیر از نظامیان ترکیه هیچ نیروی خارجی نیست که در اراضی عراق توپ و تجهیزات نظامی در اختیار داشته باشد.

دفتر العبادی با تاکید بر اینکه تنها نیروهای عراقی مشغول مبارزه در این کشور هستند و بغداد از هیچ کشوری برای ارسال نیروهای نظامی درخواستی نکرده است، اعلام کرد: دولت عراق برای ورود نیروهای ترکیه به خاک خود در پایگاه بعشیقه یا هیچ جای دیگر موافقت رسمی یا شفاهی اعطا نکرده است.

این دفتر با اشاره به اینکه هیچ گونه یادداشت تفاهم یا سند دیگری بین دو کشور درباره موافقت یا درخواست برای حضور نیروهای ترکیه در عراق وجود ندارد، افزود: تمام ادعاها و اظهارات طرف ترکیه ای پیرامون حضور نیروهای خود در عراق ساختگی و عاری از صحت است.

دفتر حیدر العبادی همچنین ترکیه را به احترام گذاشتن به همسایگان و خارج کردن نیروهای خود از عراق و رعایت حق حاکمیت این کشور فراخواند.