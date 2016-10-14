سالانه ۱۵۰ هزار ایرانی می سوزند/ایمنی وسایل گرمایشی مدارس

دکتر محمد جواد فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با توجه به وقوع سالانه ۱۵۰ هزار مورد سوختگی و ۳ هزار مرگ بر اثر سوختگی در کشور و همچنین دوره‌های طولانی درمان و هزینه‌های بالای سوختگی که البته قابل پیشگیری است، سوختگی به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت تلقی گردیده است.

وی با بیان این مطلب که تا کنون تعداد زیادی حادثه آتش‌سوزی‌ به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات گرمایشی در مدارس ایران رخ داده است، افزود: هنگام وقوع این آتش‌سوزی ها به دلایلی مانند نبود برنامه معین برای فرار، ناکارآمدی تجهیزات اطفای حریق یا استفاده‌کنندگان از آنها و نامناسب بودن شرایط فیزیکی ساختمان ها، دانش‌آموزان دچار سوختگی های شدید می شوند.

فاطمی ادامه داد: یکی از نکات تلخ این قبیل حوادث اینجا است که بارها و بارها چنین حوادثی گزارش شده است، بدون آنکه اقدام موثری جهت جلوگیری از حوادث مشابه صورت گیرد.

وی افزود: آتش‌سوزی در مدارس کشور سابقه‌ای چندین ساله دارد و تاکنون منجر به وارد آمدن خسارات جانی و مالی فراوانی شده است.

فاطمی بر ضرورت پیگشیری از بروز حوادث مشابه در مدارس کشور تاکید کرد و گفت: انجمن حمایت از بیماران سوخته در نظر دارد به گنجاندن محتوای پیشگیری از سوختگی در کتب درسی همت گماشته تا با همکاری جامعه وتوسط والدین دانش‌آموزان و با کمک کارکنان مدرسه به سوی ایمن کردن مدارس، گامی برداشته شود.

وی افزود: در حال حاضر مدارس با کیفیت‌های متفاوت از نظر ایمنی در سراسر کشور وجود دارد و ممکن است در برخی از آنها موارد مستعد بروز حادثه وجود داشته باشد و به دلیل اینکه تاکنون حادثه‌ای اتفاق نیفتاده است توجه چندانی به آنها نشده یا حتی شناسایی نشده‌اند، بنابراین مطالبه‌ای نیز جهت رفع آنها نشده است.

فاطمی گفت: نباید نظاره‌گر بود تا حادثه رخ دهد و بعد نسبت به بروز آن افسوس خورد، بلکه باید ابتدا عوامل خطرزا را شناسایی کرد و تا حد ممکن نسبت به ایمن‌سازی آنها اقدام کرد. در بسیاری از مدارس می‌توان با صرف هزینه‌ای اندک راه را بر بروز حادثه‌ای ناگوار و اتلاف منابع عظیم مالی و انسانی بست.