علی نوذرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توجه ویژه به به بخش آتش‌نشانی در سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات، اظهارداشت: این سند در ۱۱ بند تصویب شده از بندهای مهم آن موضوع نظارت آتش نشانی ها بر رعایت ضوابط ایمنی ابنیه است .

وی در ادامه با اشاره به گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های ناایمن شهری، افزود: تاکنون ۲۰۶ هزار و ۶۰۴ گزارش به ادارات کار ارسال شده اما تاکنون گزارشی از اقدامات انجام شده برای ایمن‌سازی این کارگاره‌ها ارائه نشده است.

گزارش عملکرد در خصوص ایمن سازی کارگاه ها با همکاری بازرسین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گزارش عملکرد تاکنون شرح فعالیت بند مصوبه تعداداقدامات اداره کاربراساس گزارش آتش نشانی تعدادگزارش ارسالی به ادارات کار تاکنون گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نشده است. ۲۰۶۶۰۴ قرار گزارش های سازمان ها و واحدهای آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداریهای کشوردرخصوص کارگاههای ناایمن شهری دراولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳

گزارش عملکرد ایمن سازی کلیه تجهیزات و تاسیسات تحت مالکیت دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش عملکرد تاکنون شرح فعالیت بند مصوبه تعداد اقدامات سایر دستگاهها براساس گزارش آتش نشانی تعداد بازدید آتش نشانی نواقص ۳۰۰۱ مورد مرتفع شده و بقیه در حال اقدام می باشد ۶۳۴۷ مورد بازدید از پارکینگ ها مهمانسراها، موزها، تالارها، سینماها، جایگاه های سوخت و پاساژ ها رعایت الزامی ضوابط ایمنی در بهره برداری از کلیه تجهیزات وتاسیسات تحت مالکیت دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری. *چنانچه سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی در بازدید های موردی تشخیص دهندکه در زمان بهره برداری از کلیه تجهیزات و تاسیسات دولتی، خطری جان و یا مال مردم را تهدید می کند، موضوع را به نهاد متولی اعلام می نماید. کلیه دستگاه های مورد اشاره موظفند در حدود اختیارات اجرایی و نظارتی خود نسبت به رفع خطر اقدام نمایند. ۵

وی در ادامه با بیان این ایستگاههای آتش نشانی به عنوان مکانی جهت استقرارو آمادگی نیروها و خودروهای آتش نشانی و امداد نقش مهمی در تامین ایمنی شهر وشهروندان ایفا می کنند و جزو ابنیه و تاسیسات زیربنایی و با اهمیت شهرهای کشور هستند، گفت: به دلیل اهمیت ایستگاه های همسان استاندار در سال جاری از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها دو اقدام مهم انجام شد، نخست تهیه نقشه های اجرایی همسان ایستگاه آتش نشانی و ابلاغ به تمامی استان ها جهت بهره گیری از این نقشه که مطابق استاندارد های روز دنیا تهیه شده است. همچنین با هدف کمک به احداث ایستگاه آتش نشانی استاندارد در سالجاری مبلغ ۹۰۰میلیارد ریال اعتبار جهت کمک به احداث یا تکمیل ایستگاه آتش نشانی استاندارد برای شهرهای زیر یکصد هزارنفر جمعیت پیش بینی و درحال انجام است با احداث و تکمیل این ۳۰۰ باب ایستگاه تقریبا تمامی شهرهایواقع شده در این رنج جمعیتی دارای ایستگاه آتش نشانی استاندارد خواهند شد.

مقایسه شاخص های آتش نشانی کشور با استاندارد جهانی درسال۹۴

ردیف شاخص/استاندارد تعداد موردنیاز برحسب استاندارد تعدادموجود سال۹۴ تعداد کمبود برحسب استاندارد تعریف استاندارد ۱ تعداد ایستگاه ۱۹۲۸باب ۱۶۸۷باب(۴۸۷غیر مستقل) ۷۰۰ به ازای هر۵۰هزار نفر یک ایستگاه ۲ تعداد نیروی آتش نشان حرفه ای ۲۱۲۰۰نفر ۱۸۷۷۸نفر ۲۴۲۲ به ازای هر۲۵۰۰نفر شهروند یک نفر آتش نشان حرفه ای آتش نشان داوطلب ۵۸۰۰۰ ۱۳۳۴۵ ۴۴۶۵۵ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر شهروند یک آتش نشان داوطلب

جدول ماشین آلات و اقلام خریداری شده در سه سال گذشته

ردیف نوع / تعداد تعداد ۱ خودروی آتش نشانی سنگین /نیمه سنگین ۴۵۰دستگاه ۲ ست امداد و نجات ۴۳۴ ست ۳ شیر هیدرانت ۵۰۰۰دستگاه ۴ لوازم حفاظت فردی ۳۰۰۰ در برنامه ۹۵

نوذر پور در خصوص فعالیت های دیگری که در زمینه ایمن سازی شهر ها انجام شده است، توضیح داد: تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقاء سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور و با رویکرد هماهنگی دستگاه های دخیل در امر مدیریت ایمنی شهر ها بر اساس مصوبه هیئت وزیران انجام شده است، پیش نویس این لایحه در ۱۳ بند تهیه که بر اساس آن مرجع ملی جهت تدون ضوابط و مقررات، هماهنگی بین دستگاهها و نظارت بر ایمنی تعیین شده است. همچنین ایجاد مدیریت یکپارچه آتش نشانی، امداد و نجات و نظارت بر ایمنی کلیه اماکن، ساختمان‌ها و مستحدثات، پیش بینی راهکارها و ساز و کار برخورد قانونی با کلیه اماکن، ساختمان‌ها و مستحدثات نا ایمن و رفع خطر از آنها، پیش بینی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها در حوزه ایمنی و...، از دیگر موارد شاخص این لایجه است است که هم اکنون جهت طی مراحل تصویب به دولت ارسال شده است.