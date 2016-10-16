پای فرانسوی ها به پرونده فوت کیارستمی باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کیارستمی کارگردان نام آشنای کشورمان در آخرین روزهای سال گذشته بر اثر یک بیماری راهی بیمارستان می شود و پس از انجام دو نوبت جراحی و بستری شدن در بیمارستان، برای ادامه درمان به فرانسه می رود که متاسفانه چند روز پس از بستری بودن در یکی از بیمارستان های این کشور، فوت می کند. به دنبال فوت کیارستمی، فرزندش بهمن با گرفتن وکیل، نسبت به نحوه مراقبت های درمانی از پدرش در ایران شکایت می کند.

شکایت پسر کیارستمی از پزشک معالج پدرش و همچنین بیمارستان مربوطه، باعث می شود که پای سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت نیز به این ماجرا باز شود و در نهایت «پرونده پزشکی کیارستمی» در سازمان نظام پزشکی کشور تشکیل می شود.

به دنبال رسانه ای شدن مرگ کیارستمی و حاشیه هایی که با خود به دنبال داشت، کمیسیون پزشکی متشکل از ۳۰ نفر کارشناس و پزشک خبره رشته های مختلف پزشکی تشکیل شد و پس از جلسات متعددی که برگزار کردند، در نهایت در پرونده پزشکی کیارستمی، قصور و خطای پزشکی در چند مورد تایید شد.

نتایج بررسی پرونده

دکتر ایرج خسرونیا رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی در تشریح پرونده کیارستمی، گفت: در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۴ مرحوم کیارستمی به علت پولیپ روده تحت عمل جراحی قرار گرفت و مجدداً در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۴ به علت خونریزی دوباره جراحی شد.

وی افزود: مرحوم کیارستمی در تاریخ ۹۵/۱/۴ دچار عفونت و تب می شود و دوباره در تاریخ ۹۵/۱/۹ تحت عمل جراحی مجدد قرار می گیرد.

خسرونیا با اعلام اینکه مرحوم کیارستمی در تاریخ ۹۵/۲/۷ با حال عمومی نسبتا خوب از بیمارستان مرخص می شود، اظهار داشت: بعد از آن مسیر درمان کیارستمی در فرانسه دنبال می شود.

وی در ادامه به کیفرخواست پرونده مرحوم کیارستمی که در تاریخ ۹۵/۵۲۴ صادر شده است اشاره کرد و گفت: تاخیر در جراحی دوم به عنوان قصور پزشکی و همچنین در جراحی اول، دکتر احمد میر، قصور انتظامی داشته است. زیرا عنوان شده که سیر پرونده به صورت روزانه نوشته نشده است.

خسرونیا با بیان این مطلب که مرحوم کیارستمی کالبدشکافی نشده است و همچنین جواز دفن در پرونده وجود ندارد، گفت: بر همین اساس ما علت مرگ را نمی دانیم و روند درمان مرحوم کیارستمی را در ایران بررسی کرده ایم.

در همین حال، یکی از وکلای پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی به موضوع تخلفات کادر بیمارستان جم اشاره کرد و گفت: در این پرونده به موضوع تخلفات کادر بیمارستان جم رسیدگی نشده است. از همین رو به نظر ما پرونده نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

وی در مورد کالبدشکافی مرحوم کیارستمی گفت: با توجه به گزارش بیمارستان ها به نظر می رسد که نیاز به کالبدشکافی نبوده است.

یکی دیگر از وکلای مرحوم کیارستمی اظهار داشت: آنچه را که بهمن کیارستمی عنوان کرده این بوده که مشکلی با کالبدشکافی و نبش قبر برای بررسی علت مرگ ندارد.

وی در خصوص جواز دفن نیز گفت: این جواز در فرودگاه امام و توسط مسئولین پزشکی صادر شده است.

در ادامه دکتر احمد میر جراح مرحوم کیارستمی روند درمان را تشریح کرد و گفت: مرحوم کیارستمی در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۷ به علت خونریزی، جراحی مجدد می شود.

وی با تاکید بر اینکه تمامی امکانات درمانی به نحو مطلوب برای مرحوم انجام شده است، گفت: در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۲ بیمار دیگر خونریزی نداشت و شرایط او طبیعی بود.

میر با رد هرگونه تاخیر در روند درمان مرحوم کیارستمی گفت: بنده لحظه به لحظه در کنار بیمار بودم.

جراح مرحوم کیارستمی در مورد مرخصی رفتن و اینکه گفته می شود نبود او در بیمارستان علت تشدید بیماری مرحوم بوده است، گفت: بنده در تاریخ ۲۹ اسفند ۹۴ به صورت شفاهی از مرحوم کیارستمی مجوز گرفتم که اگر رضایت دارید، بنده به مسافرت بروم و ایشان هم قبول کردند.

وی علت سفر خود را حادثه برای همسرش عنوان کرد و گفت: وقتی بنده به مسافرت رفتم دکتر ناصحی به عنوان همکار بنده وضعیت بیماری مرحوم کیارستمی را تحت نظر و کنترل داشت.

در ادامه مسئول فنی بیمارستان جم با تاکید بر اینکه بهترین سرویس را به مرحوم کیارستمی دادیم، گفت: وی به صورت ۲۴ ساعته و در اتاق VIP تحت نظر و مراقبت بود و همه امکانات بیمارستان در اختیار مرحوم کیارستمی بود.

در ادامه دکتر خسرونیا رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی در مورد آزمایش های بدون امضاء از مسئول فنی بیمارستان جم سئوال کرد که دکتر میر، جراح مرحوم کیارستمی عنوان داشت: این آزمایش ها مربوط به پرونده بیمار است.

جراح مرحوم کیارستمی با بیان این مطلب که بنده با مرحوم کیارستمی، پسر و همچنین برادر مرحوم روابط دوستانه داشتم، گفت: در طول ۴۰ روز بستری کوچکترین مشکل و اعتراضی به لحاظ روند درمان عنوان نشد.

پرونده باید دوباره بررسی شود

عادل مقدسی در پایان دادگاه کیفرخواست پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی، گفت: پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی دارای چند نکته مبهم است که ما خواستار بررسی مجدد آن هستیم.

وی با بیان این مطلب که در این پرونده تنها جراح مرحوم کیارستمی مورد بحث قرار گرفته است، گفت: دو تن از پزشکان دیگر نیز در این پرونده قصور داشتند که ما معتقدیم باید به وضعیت آنها نیز در این پرونده رسیدگی شود.

مقدسی با تاکید بر اینکه ما هیچ عجله ای در اعلام رای داگاه نداریم، افزود: ما خواستار بررسی عادلانه پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی هستیم.

وی گفت: باید مشخص شود چه کسی اجازه داده بود مرحوم کیارستمی به فرانسه اعزام شود.

اعتراض به حکم خوانده نشده

هیئت مدیره خانه سینما در بیانیه‌ای حکم اعلام شده در پرونده پزشکی عباس کیارستمی را اندازه مرگ این فیلمساز تکان‌دهنده دانست.

در متن بیانیه خانه سینما آمده است: «اعلام رسمی حکم پرونده پزشکی عباس کیارستمی شاید به اندازه فاجعه مرگ او تکان‌دهنده بود. از دست دادن کیارستمی، ایران را متاثر کرد. این تاثر که حاصل اندوه فقدان هنرمندی بزرگ است وقتی ابعاد عمیق‌تری پیدا کرد که تاثیر خطای پزشکی و قصور پزشکان معالج در آن آشکار شد.

پای فرانسوی ها به پرونده مرگ کیارستمی باز شد

در حالی که هنوز حکم پرونده به صورت رسمی رسانه ای نشده است، اظهارات دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران در ارتباط با علت مرگ عباس کیارستمی، مسیر پرونده را تغییر داد.

وی با عنوان این مطلب که رفتن به فرانسه هیچ نیاز نبود زیرا اصلاً صلاح نبود از نظر پزشکی کیارستمی با آن وضعیت پرواز کند ولی کاملاً به میل و اختیار خودشان پرواز کردند، گفته است؛ کسی از متولیان امر نیز در آن لحظه از پرواز کیارستمی اطلاع نداشت، و بدتر اینکه ما اطلاع نداریم در فرانسه برای کیارستمی چه کار کردند که باعث شد مرحوم کیارستمی خونریزی مغزی کند.

فاضل معتقد است؛ این خونریزی مغزی را نمی‌شود گره زد به اتفاقاتی که قبلاً برای درمان کیارستمی افتاده است زیرا هر کسی بدون این سوابق هم ممکن است خونریزی مغزی کرده و فوت کند.

وی با تایید تشابه پرونده فوت مرحوم کیارستمی با پرونده خون های آلوده فرانسه اظهار داشت: فرانسه باید پاسخگو باشد، زیرا ما اصلا نمی‌دانیم که در آن کشور چه بر سر کیارستمی آوردند که باعث خونریزی مغزی او شد، چون مردی با این سن و این سابقه درمانی، تجویز برخی داروها در فرانسه بسیار باید با احتیاط صورت می‌پذیرفت.

رئیس جامعه جراحان ایران گفته است؛ معتقدم اگر کیارستمی از ایران نمی‌رفت، این بلا سرش نمی‌آمد.

به نظر می رسد، با توجه به اعتراض وکیل پرونده به حکم صادره و اظهارات رئیس جامعه جراحان ایران، نتیجه قطعی حکم این پرونده می بایست از مسیر دیگری دنبال و اعلام شود.