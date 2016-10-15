مربیان بوکس ایرانی به خارج گود رفتند/ بازنشستگی در ۴۰ سالگی!

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بوکس پس از ناکامی در کسب سهمیه المپیک (به جز روزبهانی) و حذف زودهنگام از رقابتهای ریو تصمیم گرفت تا تیم ملی را از دست مربیان ایرانی بگیرد و مجددا به گزینه های خارجی اعتماد کند.

در همین خصوص مذاکراتی با مربیانی از کوبا و اوکراین شد که در پایان توافق اولیه ای با دو مربی کوبایی برای هدایت تیم ملی بوکس صورت گرفت. توافقی که عملا مربیان پر تعداد و البته مدعی داخلی را به گوشه رینگ برد. در حالی که تیم ملی بوکس روزی در اختیار اکبر احدی بود و در بازیهای آسیایی اینچئون هم به دو نقره و یک برنز رسید این مربی ۴۰ ساله حالا در سطح ملی فعالیتی ندارد. علیرضا استکی نیز که سابقه سرمربیگری تیم پشتوانه ها و تیم ملی بزرگسالان را در چندین دوره داشت حالا به مربیگری شخصی خود می پردازد. به همه اینها نهرودی، کریمی و انصاری به علاوه همایون امیری،اصغر اشرفی و ... را هم اضافه کنید.

غلامرضا نهرودی سرمربی تیم ملی بوکس در المپیک لندن که یکی از فنی ترین چهره های این رشته نیز محسوب می شود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا شما با خارج شدن مربیان داخلی از گود راضی هستید گفت: فکر نمی کنم مربی خارج از گود رفته باشد. چند نفر از مربیان داخلی ما هستند که در حد بهترین مربیان خارجی دانش فنی دارند. اما شاید همه این را باور داشته باشند که مرغ همسایه غاز است. هیچگاه به مربیان داخلی ما آن طور که باید بها داده نشده است در حالی که بسیاری از آنها امتحان خود را هم به خوبی پس داده اند.

نهرودی ادامه داد: ما با همین مربیان داخلی نایب قهرمان آسیا شدیم. البته طبیعی است که وقتی مربی خارجی می آید امکانات بیشتری در اختیار آنها قرار داده شود.امیدوارم که از این مربیان برای آموزش به مربیان رده سنی پایه استفاده شود چرا که تیم ملی بزرگسالان دیگر شکل گرفته است و نمی شود تغییر زیادی در آنها داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تا چند روز دیگر دو مربی کوبایی به ایران می آیند تا توافق نهایی را انجام دهند و کارشان را در تیم ملی آغاز کنند. مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ نخستین برنامه این دو مربی است. حال باید دید فدراسیون بوکس برنامه ای برای همکاری مربیان داخلی با این دو گزینه خارجی دارد و یا پرونده مربیان کم سن و سال ایرانی خیلی زود در فدراسیون بوکس بسته شده است.