انتشار آثاری از احمد بیگدلی توسط ناشری جدید

ناصرعلی بیگدلی فرزند مرحوم احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت انتشار آثار این نویسنده فقید اظهار داشت: رمان« اندکی سایه» از نشر خجسته تحویل و برای انتشار دوباره در اختیار نشر چشمه قرار گرفت که تا آخر هفته جاری با طرح جلدی تازه منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: رمان عاشقانه «ذبیح» نیز که آخرین رمان پدرم به شمار می‌رفت تا ماه آینده از سوی نشر چشمه منتشر خواهد شد.

به گفته فرزند مرحوم بیگدلی رمان دیگری از این نویسنده با عنوان «بی‌تردید سه‌شنبه» بود نیز سال آینده در نوبت چاپ تازه از سوی نشر چشمه منتشر خواهد شد و حق انتشار آن را بازپس گرفته‌ایم. همچنین چاپ تازه‌ای از مجموعه داستان «آوای نهنگ» نیز سال آینده منتشر خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت دو رمان ناتمام پدرش نیز گفت: رمان ناتمام «راه رفتن روی طناب» قرار بود یک رمان سه جلدی باشد که عمر ایشان کفاف نداد تا نوشتن آن را به پایان ببرند و در یک مجلد متوقف ماند. همچنین در اواخر عمر نیز نوشتن رمان دیگری با عنوان «پسرکی با نام فلو» را آغاز کرده بودند که تصمیم داشتیم به کمک نویسندگان دیگری آن را تکمیل کنیم اما پس از دریافت نظر بیش از سه نویسنده متوجه شدیم که به دلیل حجم اندک تالیف شده از سوی مولف اصلی این کار امکان پذیر نیست.

یادآوری می‌شود احمد بیگدلی نویسنده اهل نجف‌آباد اصفهان و برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در تابستان سال ۱۳۹۳ درگذشت.