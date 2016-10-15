رتبه جهانی ایران در سرشماری اینترنتی/ مشارکت کمرنگ کلانشهرها

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی صبح امروز شنبه از مرکز آمار ایران بازدید کرد و درباره‌ روند سرشماری اینترنتی که برای نخستین بار در کشور انجام شد، توضیح داد.

رتبه جهانی ایران در انجام سرشماری اینترنتی

وی میانگین مشارکت مردم در انجام سرشماری اینترنتی را بیش از ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: در میان کشورهای دنیا، ژاپن با میانگین شرکت ۳۵ درصدی مردم، رتبه اول را در این زمینه به دست آورده است. همچنین برخی کشورهای اروپایی نیز مشارکتی در حد ۲۰ درصد را تجربه کرده‌اند، اما اکنون ایران با پیشی‌گرفتن از مشارکت ۲۰ درصدی، دومین رتبه در این زمینه را به خود اختصاص داده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درصورت مشارکت گسترده‌تر مردم و پشت‌ سرگذاشتن رکورد ۳۵ درصدی، این امکان وجود دارد که نام کشورمان را به عنوان یک کشور توسعه یافته مطرح کنیم.

مشارکت کمرنگ تهرانی ها در سرشماری اینترنتی

وی با بیان اینکه در روزهای نخست سرشماری، استقبال مردم از شیوه اینترنتی کمتر بود اما با گذشت زمان این استقبال افزایش یافت، اضافه کرد: البته برخلاف انتظار، ساکنان شهرهای بزرگ مشارکت کمتری در این طرح داشته‌اند و کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، کرج، اهواز، قم و اراک نسبت به سایر استان‌ها و شهرها، رتبه‌های پایین‌تری را به خود اختصاص دادند.

انتظارات ارتباطی مردم به مرور جلب شد

واعظی تاکید کرد: از نظر فنی و پهنای باند هیچ مشکلی برای سرشماری اینترنتی وجود ندارد و حتی از نظر پهنای‌باند این شرایط وجود دارد که در لحظه چندین برابر تعداد فعلی نیز به ثبت‌نام بپردازند. اگرچه در ۲ هفته اول سرشماری اینترنتی، انتظارات ارتباطات از مشارکت مردم برآورده نشد، اما به مرور اعتماد مردم جلب شده است.

سرشماری اینترنتی اولین طرح جدی شبکه ملی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای طرح سرشماری اینترنتی را نخستین پروژه ملی جدی عنوان کرد که بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و گفت: براین اساس از درگاه‌های خارجی آسیبی به این بستر وارد نشده تا شرایطی برای جلوگیری از این اقدامات فراهم شود.

قول واعظی برای اهدای اینترنت رایگان به ثبت کنندگان سرشماری

وی در مورد ارائه اینترنت رایگان به افرادی که از طریق اینترنتی در سرشماری سال جاری شرکت کرده‌اند گفت: ابتدا پیشنهاد شد که به هر یک از افرادی که از این طریق در سرشماری شرکت کرده‌اند یک گیگابایت اینترنت رایگان داده شود که اپراتورها و دستگاه‌های ارائه‌دهنده اینترنت نیز با توجه به آنکه سرشماری طرحی ملی بود از این موضوع استقبال کردند. اما به تازگی رئیس مرکز آمار ایران پیشنهادی مبنی بر ارائه‌ دو گیگابایت اینترنت رایگان مطرح کرد که در این باره برخی از شرکت‌ها نیز موافقت خود را اعلام کردند. ما پیگیری می‌کنیم که این هدایا در اختیار مشترکان قرارگیرد.

گزارشی از اختلالات موبایلی نداشتیم

واعظی در حاشیه بازدید از مرکز آمار نیز در جمع خبرنگاران با اظهار بی‌اطلاعی از اختلالات موبایلی، گفت: گزارشی از اختلالات مکالمات نداشتیم و اگر بدانیم اپراتوری دچار چنین مشکلی شده، قطعا پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.

وی درمورد کاهش تمرکز اپراتورها بر کیفیت مکالمات با توجه به رشد اینترنت موبایل، توضیح داد: فکر می‌کنم نمی‌توان اینترنت را به جای مکالمه و یا مکالمه را به جای اینترنت در نظر گرفت. در خصوص اختلالات وسیع اپراتورها نیز نکته‌ای نشنیده‌ام، اما اگر چنین موضوعی را بدانیم قطعا به آن رسیدگی خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مکالمات نیز در بستر اینترنت انجام می‌شود و بخشی از مصرف پهنای باند به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند، اضافه کرد: در ایران نیز مصرف پهنای باند اینترنت در شبکه‌های مختلف بیشتر به بحث مکاتبات مربوط می‌شد که بعدها به سمت عکس و اکنون به سمت فایل‌های ویدئویی رفته است و در کنار این موارد، مردم با استفاده از برنامه‌های مختلف، بخشی از مکالمات خود را نیز بر بستر اینترنت انجام می‌دهند.