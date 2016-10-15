جشنواره «قلم و عدالت» در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر اسلامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه در آگاه سازی جامعه اظهار کرد: با همکاری اصحاب رسانه می توان در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقدامات اساسی انجام داد.

وی گفت: اولین دوره انتخاب مطبوعات برتر با عنوان جشنواره «قلم و عدالت» در حوزه قضائی استان کرمان برگزار می شود.

اسلامی هدف از برگزاری این جشنواره را کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع جرم دانست و افزود: تمامی رسانه های فعال در چارچوب قانون مطبوعات می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

معاون منابع انسانی دادگستری استان کرمان یادآور شد: نشریات مکتوب، نشریات الکترونیک برخط شامل خبرگزاری ها و پایگاه های خبری دارای پروانه فعالیت از هیئت نظارت بر مطبوعات می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی ادامه داد: برای شرکت در جشنواره باید گروه روزنامه های محلی ۶۴ شماره نشریه، گروه هفته نامه ها و به بالا ۱۶ شماره نشریه، گروه نمایندگی روزنامه سراسری ۳۲ شماره نشریه و گروه خبرگزاری ها و پایگاه های خبری ۸۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گفته اسلامی؛ گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، نقش وکیل و کانون وکلای رسمی دادگستری در کاهش دعاوی، نقش کارشناس و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در کاهش دعاوی، نقش وکیل و مرکز امور کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه در کاهش دعاوی، نقش کارشناس و مرکز امور کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه در کاهش دعاوی، نقش دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در کاهش دعاوی موضوعات این جشنواره است.