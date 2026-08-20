۵۰ تخته قالی نذری بانوان میبدی برای بازسازی عتبات عالیات هدیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ستاد بازسازی عتبات عالیات میبد، ۲۰ نفر از بانوان محله یخدان میبد که شش ماه پیش بافت دو تخته قالی را با نیت کمک به ساخت صحن و سرای حضرت زینب (س) در کربلای معلی آغاز کرده بودند، با پایان بافت، این قالی‌ها را به ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان میبد اهدا کردند.

بانوان محله یخدان تاکنون پنج تخته قالی را در منزل شهید قانعی بافته و برای تأمین هزینه‌های ساخت و توسعه صحن و سراهای ائمه اطهار (ع) به ستاد بازسازی عتبات عالیات تحویل داده‌اند.

مسئول بانوان ستاد بازسازی عتبات عالیات میبد با اشاره به مشارکت مستمر بانوان این شهرستان در این طرح گفت: بانوان میبدی با عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) و با مشارکت در بافت قالی‌های نذری، بخشی از هزینه‌های توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر ائمه اطهار (ع) را تأمین می‌کنند.

خانم صداقت افزود: محله یخدان یکی از محله‌های شهرستان میبد است که بانوان آن به‌صورت مستمر گرد هم می‌آیند و هر یک به شیوه‌ای در این امر خیر مشارکت دارند؛ برخی هزینه خرید نخ و مواد اولیه را تأمین می‌کنند، برخی مسئول پذیرایی از بافندگان هستند و تعدادی نیز به‌صورت مستقیم در بافت قالی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: این سنت حسنه در نقاط مختلف شهرستان میبد نیز دنبال می‌شود و بانوان با نیت خیر و عشق به ائمه اطهار (ع)، قالی‌هایی را می‌بافند که درآمد حاصل از فروش آنها برای کمک به طرح‌های بازسازی و توسعه عتبات عالیات اختصاص می‌یابد.

عضو ستاد بازسازی عتبات عالیات میبد نیز با اشاره به گستردگی این حرکت مردمی گفت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۵۰ تخته قالی در قالب طرح‌های مرتبط با سازمان بازسازی و توسعه عتبات عالیات در شهرستان میبد بافته شده است که پنج تخته از این قالی‌ها در منزل شهید قانعی در محله یخدان بافته شده است.

عباسعلی دهقانی افزود: برای تهیه تار و پود و بافت دو تخته قالی که به‌تازگی در این منزل به پایان رسیده، حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه شده و ارزش فعلی این دو قالی حدود ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

وی گفت: درآمد حاصل از فروش این قالی‌ها برای کمک به توسعه و ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلای معلی اختصاص خواهد یافت.

دهقانی با بیان اینکه مشارکت بانوان میبدی تنها به بافت قالی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: هر فرد به اندازه توان خود در این حرکت سهیم است و این مشارکت‌ها جلوه‌ای از عشق و ارادت بانوان میبدی به اهل‌بیت (ع) و تلاشی برای به‌جا گذاشتن اثری ماندگار در دنیا و آخرت است.

این حرکت مردمی، جلوه‌ای از پیوند هنر سنتی قالیبافی با فرهنگ نذر و مشارکت در امور خیر است؛ سنتی که بانوان میبدی با همدلی، اخلاص و بهره‌گیری از هنر دست خود، آن را برای کمک به بازسازی و توسعه عتبات عالیات دنبال می‌کنند.