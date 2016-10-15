آنگ لی کارگردانی نسخه سینمایی «مولان» را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی دیزنی چندی پیش از علاقه خود به ساختن فیلمی زنده بر مبنای انیمیشن «مولان» خبر داده و اعلام کرده بود تمایل دارد تا این فیلم تا آنجا که می‌تواند با حضور عوامل آسیایی ساخته شود اما مشهورترین فیلمساز آسیایی هالیوود یعنی آنگ لی اعلام کرد کارگردان این فیلم نخواهد بود.

در حالی که از آنگ لی که دو جایزه اسکار در کارنامه دارد دعوت شده بود تا روی صندلی کارگردانی این فیلم بنشیند، اکنون روشن شده که او این پیشنهاد را رد کرده است.

در عین حال گفته شده دیزنی جستجویی جهانی را برای یافتن بازیگر چینی مناسب برای ایفای نقش اصلی شروع کرده و در ضمن قصد ندارد ساخت این پروژه را خیلی عقب بیندازد چون نوامبر ۲۰۱۸ تاریخی است که برای اکران آن تعیین شده است.

مهمترین دلیل تلاش برای ساخت سریع این پروژه این است که کمپانی سونی نیز قصد ساخت فیلمی با این موضوع را دارد.

آنگ لی کارگردان تایوانی نخستین فیلمساز آسیایی است که به عنوان برنده اسکار بهترین کارگردانی انتخاب شد. او سال ۲۰۰۶ این جایزه را برای فیلم «کوهستان بروک بک» دریافت کرد و دومین جایزه خود را برای «زندگی پای» در سال ۲۰۱۳ برد.

هنوز هیچ دلیلی برای تصمیم این کارگردان ارایه نشده اما به نظر می‌رسد این کارگردان دوست ندارد خودش را در فیلم‌هایش تکرار کند و فیلم «مولان» می‌تواند به نوعی یادآور فیلم «ببر غران، اژدهای پنهان» باشد.

پیشتر فیلم «مولان» به کارگردانی تونی بنکرافت و بری کوک در سال ۱۹۹۸ ساخته شده بود که در آن مینگ-نا در نقش اصلی بازی کرده بود. این فیلم انیمیشن یکی از فیلم‌های پرفروش دیزنی شده بود که بر مبنای اسطوره‌ای چینی ساخته شد و در آن مولان دختر هوشمند دلاوریست که در جامعه مرد سالار چین قدیم، برای مراقبت از پدر و دفاع از کشور ناچار به پنهان کردن جنسیتش می‌شود و با رشادت و شجاعتی که در لباس مردانه به خرج می دهد، باعث نجات امپراتور چین می‌شود.

یک فیلم بر مبنای این انیمیشن به کارگردانی جینگل ما کارگردان چینی در سال ۲۰۰۹ ساخته شد که در آن ژائو وای بازیگر چینی در نقش اصلی بازی کرده بود.

پروژه ساخت فیلم زنده بر مبنای انیمیشن را دیزنی مدتی است که دنبال می‌کند و تاکنون «سیندرلا»، «آلیس در سرزمین عجایب»، «کتاب جنگل» و «شریر» را که نسخه‌ای از «زیبای خفته» بود بر مبنای همین برنامه ساخته است.

«دیو و دلبر» ، «شیر شاه»، «علاء الدین»، «شمشیر در سنگ»، «پیتر پن»، «وینی پو»، «کروئلا»، «پینوکیو»، «دامبو» و «رز سرخ» بر مبنای «سفید برفی» از دیگر پروژه‌هایی است که در نوبت ساخت قرار دارند.