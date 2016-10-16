ایرج اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایشگاه «شرح رنگ و نگاه» که به تازگی از آثار او در حوزه هنری برپا شد و جدیدترین فعالیت‌های هنری خود به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاهی که اوایل مهرماه در حوزه هنری بر پا شد مربوط به آثار دهه ۶۰ و ۷۰ من بود که در گنجینه حوزه هنری نگهداری می‌شود و متعلق به حوزه هنری است.

این هنرمند پیشکسوت با اشاره به اینکه حدود ۸۰ اثر از وی در این گنجینه وجود دارد، بیان کرد: متاسفانه تنها توانستم در افتتاحیه باشم و با توجه به فوت پدرم نتوانستم در باقی روزها در فضای نمایشگاه باشم اما از حوزه هنری برای نمایش این آثار تشکر می کنم چرا که این نمایشگاه یک دوره تاریخی از کارهای مرا به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: امیدوارم به زودی بتوانم نمایشگاهی از آثار جدیدی که طی دو سال اخیر خلق کرده ام به نمایش بگذارم زیرا در این فاصله نوع نگاهم در نقاشی بسیار تغییر کرده که این تغییر از جنبه تکنیکی و اجرایی است و همچنین تغییر زاویه نگاه به همان مفاهیمی است که تا به حال در آثارم دنبال کردم.

این هنرمند درباره تغییر در تکنیک اجرایی بیان کرد: کارهایم انتزاعی تر شده است و از آن نگاه رئالیستی و عینیت گرا فاصله گرفته ام زیرا معتقدم هنر ما از دیرباز هنری انتزاعی بوده است و ما هر چه به این سمت میل کنیم آثارمان شاهد غنای بیشتری خواهد بود.

اسکندری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر نظر وی درباره سخنانی که احمدرضا دالوند منتقد در جلسه نقد و بررسی آثارش مبنی بر اینکه آثار این هنرمند در مارکت های جهانی قابل فروش است و تا به حال در این زمینه کوتاهی شده است نیز بیان کرد: مارکت هنر روابط خودش را می طلبد و هر چقدر اثر هنری با تفکر آن مارکت نزدیکی داشته باشد بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. مارکتی که در ایران وجود دارد به سمت تفکر رایج در مارکت‌های بزرگ دنیا که مرکزش در دبی است گرایش دارد که عوامل سیاست داخلی و خارجی و نگاه قدرت در این مارکت دخیل است. من هیچ وقت سعی نمی کنم خودم را به مارکتی وارد کنم زیرا کار من خلق اثر است. شاید یک روز اقتضائات مارکت این باشد که به سمت آثار من هم بیاید. خیلی از هنرمندها به خواست بازار تن می دهند اما من دنبال خواست بازار نرفتم.

وی ادامه داد: متاسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی این ماجراست تمایلی برای برنامه ریزی در بخش ها و سلیقه های دیگر هنری ندارد. من انتقادم بیشتر به متولیان هنر و فرهنگ و مشاوران اقتصادی آنهاست. احساس می کنم باید نوع دیگری از هنر را ترویج و تبلیغ کنند و به بازار بیاورند و متاسفانه غفلتی از سوی این دوستان صورت گرفته است.

وی در پایان درباره خلق آثار دینی که در این سال‌ها نیز گفت: اساسا هنرمند هر کاری خلق می کند غیر مرتبط با مفاهیم و مضامین معنوی نیست. اساس کار هنری با مفاهیم بنیادین که در دین و مذهب و دنیای معنا وجود دارد ربط پیدا می کند. این آثار می تواند ما را به ماورا وصل کند و شخصا فکر نمی کنم خارج از این محدوده کاری کرده باشم.