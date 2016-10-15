پروانه نمایش «یک روز بخصوص» صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پروانه نمایش در جلسه چهارشنبه ۱۴ مهر ماه که با حضور اکثریت اعضای شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برگزار شد، مجوز نمایش فیلم «یک روز بخصوص» به تهیه کنندگی و کارگردانی همایون اسعدیان با موضوع اهدای عضو در ژانر اجتماعی را صادر کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حامد باید برای عمل قلب خواهرش دست به یک انتخاب بزند، انتخابی که در آینده مسیرهای متفاوتی را پیش روی او قرار داده است.

در این فیلم بازیگرانی چون مصطفی زمانی، فرهاد اصلانی، پریناز ایزدیار و محسن کیایی حضور دارند.