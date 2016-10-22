همایون اسعدیان کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم «یک روز بخصوص» گفت: به تازگی پروانه نمایش این پروژه سینمایی صادر شده است ولی در حال حاضر برنامه ای برای اکران آن ندارم و با توجه به وضعیت اکران فیلم ها در سال جاری که بسیار فشرده است فکر نمی کنم فرصتی برای نمایش این فیلم قبل از جشنواره فجر وجود داشته باشد.

این کارگردان تاکید کرد: فکر می کنم که اولین نمایش «یک روز بخصوص» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر باشد.

اسعدیان در پایان عنوان کرد: ترجیح می دهم این فیلم بعد از برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر و در یک فرصت مناسب در سینماهای کشور اکران شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حامد باید برای عمل قلب خواهرش دست به یک انتخاب بزند، انتخابی که در آینده مسیرهای متفاوتی را پیش روی او قرار داده است.

در این فیلم مصطفی زمانی، فرهاد اصلانی، پری ناز ایزد یار، محسن کیایی، شیرین آقا کاشی، شیرین یزدان بخش با معرفی افسانه کمالی، مجتبی پیرزاده، بازیگر خردسال:ایلیا نصر الهی حضور دارند.

این فیلم به عنوان جدیدترین ساخته همایون اسعدیان پس از چهار سال دوری از سینما است.