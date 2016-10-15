به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، مهمترین هدف از برگزاری رویداد Tehran Game Convention که اردیبهشت سال آینده در برج میلاد برگزار خواهد شد ارتباط سالم بازیسازان ایرانی به شرکتهای ناشر و تولیدکنندهی بینالمللی است. در همین راستا همکار اصلی بنیاد ملی بازیهای رایانهای در برگزاری این نمایشگاه یعنی مجموعه Game Connection برای ارزیابی وضعیت استودیوهای بازیسازی ایرانی و دعوت از شرکتهای ناشر فعال بینالمللی فعالیت خودش را آغاز کرده است.
مدیرعامل گیم کانکشن یعنی پیر کارده امروز برای چند روز به تهران میآید تا از شرکتهای بازیسازی برتر ایرانی بازدید کند.
براساس برنامهی پیر کارده، وی برنامه دارد از استودیوهای بازیسازی فن افزار، آروند، آوا گیمز، مدریک، تاد و دیگر شرکتهای ایرانی بازدید کند.
علاوه بر بازدید از استودیوها، وی با نخبگان بازیسازی در عرصههای فنی، طراحی بازی، هنری، سرویسدهندگان و همچنین مدیران عامل شرکتهای برتر جلساتی خواهد داشت تا ارزیابی کاملی از وضعیت بازیسازی ایران بدست آورد.
دیدن توان بازی سازی شرکتهای تولیدکنندهی داخلی کمک زیادی به بالاتر بودن کیفیت برگزاری TGC خواهد کرد زیرا به طبع آن شرکتهای معتبر بیشتری به تهران سفر خواهند کرد و فرصتهای کاری بیشتر برای بازی سازان ایرانی به وجود میآید تا ساختههایشان را به شرکتهای بینالمللی معرفی کنند.
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