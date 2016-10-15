کمیته توسعه و صادرات آبزیان در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات صنعت آبزی‌پروری در استان، صنعت آبزی‌پروری را یکی از مهم‌ترین منابع تولید مواد غذایی موردنیاز انسان و مطمئن‌ترین راهکار برای کاهش فشار بر ذخایر آبزیان و صید غیرمجاز از منابع آبی برشمرد و گفت: تکمیل زنجیره فرآوری و بسته‌بندی ماهی، بازاریابی مناسب و فرهنگ‌سازی برای استفاده از آبزیان در مصارف غذایی، ضرورت توسعه صنعت شیلات است که امروزه کشورهای پیشرفته جهان با بهره‌گیری از این امر و اهمیت بخشیدن به تجارت دریایی و صنایع وابسته به دریا توانسته‌اند بازارهای جهانی را در سیطره صادرات خود قرار دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری افزود: تاکنون سرمایه‌گذاری‌های فراوانی از سوی دولت و بخش خصوصی درزمینهٔ توسعه تولید در حوزه صنایع دریایی و شیلاتی صورت گرفته است که می‌توان از آن برای دستیابی به بازارهای کشورهایی نظیر روسیه و عراق که دارای شرایط مساعدی می‌باشند بهره‌برداری کرد.

وی با اشاره به اینکه ایران جزو پنج کشور اول تولیدکننده ماهی قزل‌آلا در دنیا محسوب می‌شود افزود: ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به دارا بودن شرایط مساعد اقلیمی برای پرورش ماهیان گرمابی، سردابی و خاویاری در استان و همچنین فراهم بودن زیرساخت‌های ایجاد صنایع تبدیلی، گامی در جهت ارتقاء افزایش تولید و صادرات در این عرصه برداشته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری از تشکیل کمیته توسعه تولید و صادرات آبزیان و صنایع دریایی و شیلاتی در استان خبر داد و تصریح کرد: با تشکیل این کمیته، توجه به امور مرتبط با تولید و صادرات مضاعف شده و ساماندهی واحدهای این بخش تسریع می‌شود.

خیریان پور، آشنا نمودن تولیدکنندگان با مباحث مرتبط با آبزی‌پروری ودستیابی به صادرات را از دیگر مأموریت‌های این کمیته برشمرد و خاطرنشان کرد: صنعت آبزی‌پروری از سیاست‌های مهم شیلات در راستای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود و هرگونه تلاش برای افزایش تولید و تأمین نیاز داخلی از یکسو و بازاریابی مناسب، ایجاد صنایع تبدیلی و صادرات محصولات شیلاتی قابل‌رقابت با سایر کشورها از طرف دیگر کمک چشمگیری به چرخه اقتصادی استان خواهد کرد.

وی به نقش مؤثر آبزی‌پروری در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، پویایی اقتصادی وکاهش نرخ بیکاری در استان اشاره و اظهار امیدواری کرد: با اجرای سیاست‌های جدید شیلاتی در استان در آینده‌ای نزدیک، شاهد افزایش تولید و صادرات محصولات مازندران در این بخش خواهیم بود.