اروپا نباید وابسته به آمریکا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه در سخنانی بر لزوم استقلال اروپا تاکید و خاطر نشان کرد: اروپا نباید برای امور خود وابسته به آمریکا باشد.

وی با اشاره به موضوع برگزیت گفت: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نباید مناسبات اروپایی را خدشه دار کند.

رئیس جمهوری فرانسه در ادامه سخنان خود در کنفرانس با موضوع اروپا در فرانسه همچنین اعلام کرد: تا خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا باید با این کشور مذاکرات لازم انجام شود و در عین حال خللی در موازین اروپایی ایجاد نشود.

اولاند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا پیش بینی کرد که برنده این انتخابات «یک زن» است.