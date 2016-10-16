به گزارش خبرگزاری مهر، از میان ۱۰۵۰ فیلم ارسال شده برای شرکت در بخش داستانی مسابقه سینمای ایران، ۶۵ فیلم انتخاب شدند.

فیلم های انتخاب شده برای بخش مسابقه فیلم های داستانی سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران عبارتند از:

نیستان / ابراهیم ایرج زاد / تهران

پستوی خالی / داود جلیلی / قم

هستی / کمال پرناک / تبریز

قضاوت / محمد اسفندیاری / تهران

گذر / امید شمس، پوریا پیشوایی / کرج

قاچار / امیر امیریان کاظمی / تبریز

آینه های پریده رنگ / سالم صلواتی / سنندج

سالگرد / آزاده آبادپور / کرج

لام تا کام / محسن بانصیری / تهران

اکسیدان / عباس نظام‌دوست / تهران

برگ ها آهسته می ریزند / محمد رضا زمانی پور / بیرجند

ساختمان شماره ۱۳ / امیر غلامی / سنندج

چلیپا / کریم امینی / تهران

سیاه سرفه / رضا توفیق جو / تهران

هبوط / مصطفی سیاری / تهران

محاق / علی درخشنده / تهران

تناوب / علی خوشدونی فراهانی / تهران

سیمین سینماست / بهمن ارک، بهرام ارک / تبریز

دزدگیر / مانی معصومی کوهستانی / تهران

یک روز بعد / احسان همتی / تهران

مات / محمد داودی / مشهد

عوارض خروج / محمد نجاریان داریان / تهران

تو فقط مادر من باش / رقیه توکلی گردفرامرزی / یزد

پیرمرد و دوچرخه / سلیم معزی / اردبیل

اول پاییز / عادل تبریزی / مشهد

حفره مشترک / اسما ابراهیم زادگان / تهران

روتوش / کاوه مظاهری / تهران

قرمز / سید مهدی حسینی، سید حمید حسینی / بیرجند

درپیکر / مهدی آقاجانی / تهران

آرداک / اسماعیل منصف / اردبیل

ملاقات / سجاد عسگرپور / تهران

کِشَند / کتایون پَرمَر / تهران

قرص برنج / امیرحسین کرمی / تهران

باران آهسته می بارد / سعید نجاتی / قم

ابراهیم / پویان رنجبر، ایمان باقری / تهران

چرخه / محمد بخشی / رفسنجان

پل / رضا جمالی / اردبیل

خانه سفید / مادح مفاخری / سنندج

خواهر / مجتبی اس‌پنانی / اصفهان

ماجرای نیمروز / ماریا ماوتی / اشنویه

سفیدبرفی / مهدی مرعشی / یزد

جا مانده / علیرضا سلطانی / زنجان

پیژامه راه راه پدر را باد برد / محمد صادقی / مشهد

وال ها / بهنام عابدی / تهران

بچه های بهشت / امیرمسعود سهیلی / مشهد

ملاقات شیشه ای / یوسف حاتمی کیا / تهران

اشیا گمشده / حامد نجابت / تهران

نسبت خونی / حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری / تهران

ضد آب / داود رضائی / تهران

عملیات ۷۴۷ / محمد اسماعیلی / تهران

دختری در میان اتاق / کریم لک زاده / شیراز

آز / محمد مجلل نجار / یزد

ماه در خانه / امیرعباس ربیعی / تهران

کورسو / حامد اصلانی / تهران

سبز کله غازی / آرمان خوانساریان / تهران

مثل باران / زهره شیرازی / تهران

هومائیتا / فریبا نجفی / شیراز

رو به رو / امیر باشتی / کرج

از حسکه تا عشق/ محمد فراهانی / تهران

بوم سفید / سیف الله یزدانی / قم

چمدان خیس / اشکان احمدی / سنندج

پشت بوم / امیرحسین کتب زاده / تهران

هنوز نه / آرین وزیردفتری / تهران

رقاصک / امیر هنرمند / تهران

کچ / مهرداد حسنی / رفسنجان

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.