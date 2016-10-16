به گزارش خبرنگار مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای اعلام کرد مشمولان غیرغایب برای خروج از کشور باید با سپردن وثیقه تعیین شده مجوز دریافت کنند که ثبت درخواست خروج از کشور مشمولان ساکن استان تهران برای سفرهای زیارتی و سیاحتی به صورت اینترنتی است و مشمولان سایر استان ها نیز با مراجعه حضوری به معاونت وظیفه عمومی مرکز استان می توانند برای دریافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند. بنابراین گزارش کلیه مشمولان غیرغایب استان تهران که قصد خروج از کشور برای سفرهای زیارتی و سیاحتی را دارند باید با در دست داشتن برگه آماده به خدمت بدون غیبت و کد سخا به سایت خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ۱۰+) به نشانی www.epolice.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. مراحل بعدی اقدام به صورت پیامکی به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

بنا بر این اطلاعیه دانشجویان دانشگاه های استان تهران با داشتن معافیت تحصیلی هم باید برای خروج از کشور به همین شیوه اقدام کنند.

گفتنی است برای این دسته از عزیزان ۴۸ ساعت پس از پرداخت اینترنتی وثیقه تعیین شده پیامکی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال می شود و متقاضیان می توانند مراتب صدور مجوز خروج از کشور خود را ضمن استعلام از سامانه پیامک سازمان نظام وظیفه به شماره ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ۱۰+) و یا در صورت داشتن گذرنامه از طریق اداره گذرنامه پیگیری کنند.

مشمولان غیرغایبی که قصد حضور در راهپیمایی اربعین حسینی را دارند هم باید طبق ضوابط و با پرداخت وثیقه تعیین شده مجوز خروج را از این سازمان دریافت کنند.

بدیهی است در حال حاضر هیچ گونه فرایند دیگری برای این دسته از عزیزان در نظر گرفته نشده است. همچنین میزان وثیقه برای سفرهای زیارتی سه میلیون تومان و برای سفرهای سیاحتی ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.